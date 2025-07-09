В России объем выдач ипотеки в I полугодии сократился на 47% до 1,5 трлн рублей

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Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В России объем выдач ипотеки за первое полугодие 2025 года сократился на 47% в годовом исчислении, сообщила пресс-служба ВТБ.

"В целом по итогам первого полугодия общий объем выдач ипотеки в России составил примерно 1,5 трлн рублей, что на 47% ниже результата за аналогичный период прошлого года. Драйвером рынка по-прежнему выступает господдержка: ее доля по итогам января-июня, по оценкам ВТБ, составила 78% от общего объема выдач. Среди льготных программ доминирует семейная ипотека, на которую в первом полугодии пришлось 69% от всех продаж", - говорится в сообщении.

По предварительным данным банка, в июне предоставлено примерно 309 млрд рублей на покупку первичного и вторичного жилья. По сравнению с маем продажи ипотеки выросли на 8%, но это на 60% ниже показателя первого месяца лета прошлого года.

Непосредственно ВТБ в июне провел около 9,5 тыс. ипотечных сделок на 53,6 млрд рублей (+38% по числу и +41% по объему к маю). За первые шесть месяцев кредитная организация выдала порядка 37 тыс. жилищных займов более чем на 198 млрд рублей. В годовом выражении выдачи также существенно снизились, отметили в банке.