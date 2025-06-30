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Hyatt Hotels продаст 15 курортов за $2 млрд

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Американский гостиничный оператор Hyatt Hotels Corp. продаст 15 курортов в Мексике, Доминиканской Республике и на Ямайке за $2 млрд.

Как говорится в опубликованном на его сайте сообщении, Hyatt заключил окончательное соглашение о продаже всего портфеля недвижимости, приобретенной 17 июня у Playa Hotels & Resorts NV, компании Tortuga Resorts, являющейся совместным предприятием KSL Capital Partners и Rodina.

Помимо суммы в $2 млрд, Hyatt может получить условное вознаграждение в размере до $143 млн.

Одновременно с заключением сделки о продаже Hyatt и Tortuga Resorts подпишут 50-летние соглашение, в рамках которого Hyatt будет предоставлять услуги по обслуживанию 13 из 15 продаваемых объектов. Hyatt также сохранит за собой привилегированные акции на сумму $200 млн в этих курортах.

Таким образом, с учетом суммы, полученной от продажи курортов, цена, заплаченная Hyatt за бизнес по управлению активами Playa, составит $555 млн, отмечается в пресс-релизе.

"Планируемая продажа недвижимости компании Tortuga превращает приобретение Playa Hotels & Resorts в сделку с минимальным количеством активов и увеличивает комиссионные доходы Hyatt", - заявил главный исполнительный директор Hyatt Марк Хопламазян.

Завершение сделки, обусловленное получением необходимых разрешений, ожидается до конца текущего года.

Котировки акций Hyatt повышаются на 0,7% в ходе торгов в понедельник. С начала текущего года капитализация компании сократилась на 10,6% - до $13,3 млрд.

Playa Hyatt Hotels
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