Hyatt купит Playa Hotels за $2,6 млрд

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Американская Hyatt Hotels Corp., владелец сети гостиниц, заключила соглашение о покупке всех находящихся в обращении акций Playa Hotels & Resorts N.V. по цене $13,50 за акцию.

Как сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Hyatt, общая сумма сделки составит около $2,6 млрд. Эта сумма включает примерно $900 млн долговых обязательств Playa, но не учитывает ее денежные средства.

Playa является ведущим владельцем и оператором работающих по системе "все включено" курортов в Мексике, Доминиканской Республике и на Ямайке.

В настоящее время Hyatt является бенефициарным владельцем 9,4% находящихся в обращении акций Playa.

Ожидается, что при условии одобрения акционерами Playa, а также получения необходимых разрешений сделка будет закрыта до конца текущего года.

Hyatt рассчитывает профинансировать приобретение за счет нового долгового финансирования, 80% которого компания намерена погасить за счет поступлений от продажи активов.

Котировки акций Hyatt снижаются на 0,4% на предварительных торгах в Нью-Йорке в понедельник. За последние три месяца капитализация компании выросла на 4,2% до $15,75 млрд.