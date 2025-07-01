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Структура ВТБ выставит на торги гостиницу "Камелия" в Сочи

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Структура ВТБ выставит на торги гостиницу "Камелия" в Сочи с начальной ценой 10 млрд рублей, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

Банк планирует продать активы на несколько десятков миллиардов рублей. В список для продажи включено залоговое имущество БМ-банка, торговые центры и гостиницы.

"Та обещанная программа освобождения нас от непрофиля начнется со знакового пятизвездочного объекта на берегу Черного моря", - заявил Пьянов.

До 1 августа "Галс-Девелопмент" будет собирать заявки от потенциальных покупателей, начальная цена - 10 млрд рублей.

"Swissotel Resort Сочи Камелия" - пятизвездочный отель, построенный на месте бывшего санатория "Наука". Реконструкцию комплекса проводила компания "Галс-Девелопмент", входящая в группу ВТБ.

ВТБ Дмитрий Пьянов Сочи Галс-Девелопмент Камелия
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