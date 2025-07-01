ВТБ в мае увеличил портфель кредитов юрлицам на 0,8%, сократил розничные кредиты на 0,5%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Совокупный кредитный портфеля ВТБ до вычета резервов по МСФО по состоянию на 31 мая 2025 года составил 23,8 трлн рублей, увеличившись на 0,4% в мае и с начала года, свидетельствует отчетность группы.

Кредиты юридическим лицам составили 16,3 трлн рублей, показав рост на 0,8% в мае и на 2,3% за 5 месяцев.

Кредиты физическим лицам сократились на 0,5% в мае и на 3,6% по итогам 5 месяцев, до 7,5 трлн рублей. Доля розницы в совокупном кредитном портфеле группы снизилась с начала года на 1 п.п. и составила 32% (33% на 31 декабря 2024 года).

Объем средств клиентов - физических лиц увеличился на 0,8% в мае и на 4% с начала 2025 года, достигнув 13,5 трлн рублей.

Объем средств клиентов - юридических лиц сократился на 4% в мае и на 8,9% с начала года, составив 12,7 трлн рублей. Суммарный объем средств клиентов по состоянию на 31 мая составил 26,2 трлн рублей, сократившись на 2,7% с начала года.

Доля средств клиентов - физических лиц в совокупных средствах клиентов по итогам 5 месяцев текущего года выросла и составила 51,7% - более половины совокупных средств клиентов (48,4% по состоянию на 31 декабря 2024 года). При этом доля средств клиентов в совокупных обязательствах группы составила по итогам 5 месяцев 80,1% (80,7% на 31 декабря 2024 года).