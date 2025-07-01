Прибыль ВТБ в мае почти полностью сформировал налоговый доход из-за обновления прогноза по ДКП

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Ожидания постепенного смягчения денежно-кредитной политики Банка России, сложившиеся на рынке в преддверии прошедшего в июне заседания совета директоров регулятора, позволили ВТБ отразить отложенный налоговый актив, что практически целиком сформировало его майскую прибыль по МСФО.

ВТБ в мае увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,3 раза в годовом выражении, до 68,1 млрд рублей, свидетельствует отчетность группы. Прибыль до налогообложения за месяц составила всего 0,8 млрд рублей, а основной вклад в финансовые результаты внесло неполное признание налоговых убытков, которое составило 67,3 млрд рублей.

Как сказал журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов, с налоговой точки зрения у банков есть два типа доходов - общие (образуемые процентными, комиссионными, валютными и другими доходами), которые облагаются по ставке 25%, и доходы по госбумагам (купоны по ОФЗ), которые облагаются по ставке 20%. При определении общего объема налога эти два вида доходов не смешиваются.

"Соответственно, в период высоких ключевых ставок происходит перераспределение налогооблагаемых доходов, уменьшаются доходы по общей базе, увеличиваются доходы по специальной базе. А в нашем случае по общей базе возникал налоговый убыток, и у нас система построена таким образом, что в случае налогового убытка налоговая не возвращает эти деньги налогоплательщику, а позволяет их зачесть в счет будущих налогооблагаемых доходов по этой базе", - сказал Пьянов.

Налоговый убыток ВТБ по общей базе составляет 174 млрд рублей, уточнил он. Изменение общих макроэкономических условий (например, снижение ключевой ставки) позволило банку обновить модель на 10-летнем горизонте, которая предполагает, что ВТБ в будущем заработает больше и сможет уменьшить налог с этого заработка на сумму налогового убытка, полученного сейчас. Пока ВТБ учел 67 млрд рублей из резерва в 174 млрд рублей, а если прогнозы будут улучшаться дальше, то банк сможет реализовать дополнительный объем прибыли.

Всего за 5 месяцев группа заработала чистую прибыль в размере 233,6 млрд рублей, что на 0,1% выше результата годом ранее. Рентабельность капитала ВТБ в январе-мае составила 20,3%.

"Мы идем по пяти месяцам 2025 года против пяти месяцев 2024 года практически ноздря в ноздрю, то есть сейчас мы идем по траектории рекордного года по чистой прибыли (551 млрд рублей - ИФ). (...) Мы пока таргетируем "серебряный" результат по чистой прибыли, но тем не менее, идем пока вровень с "золотым" результатом", - заявил журналистам Пьянов, комментируя результаты группы.

ВТБ рассчитывает существенно повысить прогноз по чистой процентной марже и чистой прибыли при публикации полугодовых финансовых результатов. Сейчас официальный прогноз группы по чистой процентной марже на этот год - 1%, по чистой прибыли - 430 млрд рублей.

Чистые процентные доходы банка в мае снизились на 39,6%, составив 27,4 млрд рублей. В целом за 5 месяцев этот показатель сократился на 54,9%, до 110,1 млрд рублей. Чистая процентная маржа на фоне ужесточения денежно-кредитной политики составила 1% в мае и 0,8% за 5 месяцев против 1,9% и 2,1% за аналогичные периоды прошлого года.

Чистые комиссионные доходы показали рост по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, увеличившись на 22,8% в мае и на 34% за 5 месяцев, до 23,7 млрд рублей и 119,8 млрд рублей соответственно, в том числе благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей.

Расходы на создание резервов составили 22,9 млрд рублей в мае и 100,2 млрд рублей за 5 месяцев, увеличившись на 36,3% и на 91,2% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года на фоне низкой базы начала прошлого года. Стоимость риска составила 1% в мае, оставшись без изменений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 5 месяцев этот показатель составил 0,9%, увеличившись год к году на 30 б.п.

Расходы на персонал и административные расходы составили 42,4 млрд рублей в мае, увеличившись на 12,8% год к году. По итогам 5 месяцев расходы на персонал и административные расходы составили 205,5 млрд рублей, увеличившись на 18,0% год к году. На динамику расходов на персонал и административных расходов оказала влияние консолидация Почта банка в конце 2024 года.

Нормативы достаточности капитала банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. По состоянию на 1 июня 2025 года норматив Н20.0 (общий) составил 9,9%, Н20.1 (базовый) - 7,1%, Н20.2 (основной) - 8,7%.