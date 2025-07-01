Глава Бундесбанка отметил, что ЕЦБ смог взять инфляцию в еврозоне под контроль

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Европейскому центральному банку (ЕЦБ) удалось взять инфляцию в еврозоне под контроль, но не следует успокаиваться на достигнутом из-за крайне нестабильной геополитической обстановки, заявил глава Бундесбанка и член совета управляющих ЕЦБ Йоахим Нагель.

"Сейчас наступило затишье, - сказал он в интервью Bloomberg TV на полях ежегодного форума ЕЦБ в Синтре. - Однако нам не нужно смотреть на ситуацию с самоуспокоением".

ЕЦБ опустил ставку по депозитам вдвое с июня прошлого года - до 2% с 4%, и инфляция в регионе в настоящее время близка к целевому показателю регулятора в 2%. На следующем заседании в июле, как ожидается, регулятор оставит ставки на прежнем уровне.

Нагель отметил, что хочет дождаться новых макроэкономических прогнозов прежде, чем принимать решение о новом снижении ставок. Эти прогнозы будут опубликованы в сентябре.

"Нам нужно быть готовыми ко всему, - сказал он. - Я посмотрю, на что укажут осенние данные, а там будет видно".

Укрепление курса евро к доллару США на 14% с начала года является "лишь одним из факторов", влияющих на мнение ЕЦБ об инфляции, отметил Нагель, добавив, что текущий курс евро не является "исключительно высоким" по историческим меркам.

Заместитель председателя ЕЦБ Луис де Гиндос также сказал, что текущий обменный курс не является поводом для беспокойства.

По состоянию на 11:40 во вторник евро торгуется примерно по $1,18.

Гиндос отметил, что уровень в районе $1,2 является "полностью приемлемым", хотя дальнейший рост усложнит задачу Центробанка по сдерживанию инфляции.

Тем временем другой член совета управляющих ЕЦБ Мартиньш Казакс заявил, что если ситуация в экономике еврозоны будет развиваться в соответствии с прогнозами, регулятор будет лишь незначительно корректировать стоимость заимствований.

"Если ставки изменятся, то скорее в сторону снижения, чем повышения, - сказал он. - Но изменения не будут значительными, поскольку экономика растет, а инфляция близка к нашей цели".