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Инфляция в еврозоне в июне ожидаемо ускорилась до 2%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В еврозоне в июне потребительские цены в еврозоне в июне увеличились на 2% в годовом выражении, по предварительным данным статистического управления Eurostat.

Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 1,9% в мае.

Показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков, который приводит Trading Economics.

Темпы роста потребительских цен в еврозоне находятся у целевого показателя Европейского центрального банка (ЕЦБ), что говорит о том, что регулятору удалось взять инфляцию под контроль.

Повышение цен на услуги в еврозоне в июне ускорилось до 3,3% с майских 3,2%, стоимости продуктов питания, алкоголя и табака - замедлилось до 3,1% с 3,2%. Цены на энергоносители снизились на 2,7% после падения на 3,6% в мае, промышленные товары подорожали на 0,5% (месяцем ранее - на 0,6%).

Темпы роста потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в июне составили 2,3% в годовом выражении, как и месяцем ранее, совпав с прогнозами рынка.

Относительно мая потребительские цены в еврозоне выросли на 0,3%.

Окончательные данные о динамике инфляции в еврозоне за прошлый месяц будут обнародованы 17 июля.

Eurostat ЕЦБ еврозона
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