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Акционеры "Россетей" согласились с невыплатой дивидендов за 2024 год

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Россети" на годовом собрании утвердили невыплату дивидендов за 2024 год, сообщила компания.

"Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Россети" по результатам 2024 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, акционеры обновили состав совета директоров, однако компания не раскрывает его. В материалах к собранию в списке кандидатов была только одна новая фамилия - министра энергетики РФ Сергея Цивилева. В предыдущий состав совета входили также глава ФАС Максим Шаскольский, экс-замминистра экономического развития и первый замгендиректора "Центра стратегических разработок" Михаил Расстригин, экс-глава "АЛРОСА" Сергей Иванов, глава ассоциации "НП "Совет рынка" Максим Быстров, вице-премьер РФ Александр Новак, первый замминистра финансов Ирина Окладникова, глава "Системного оператора" Федор Опадчий, ректор МЭИ Николай Рогалев, глава "Россетей" Андрей Рюмин, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, экс-министр энергетики и действующий глава думского комитета Николай Шульгинов.

Последний раз "Россети" выплачивали дивиденды по итогам 2020 года в размере 20,5 млрд руб. (51% чистой прибыли по РСБУ).

В 2023 году президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать ряд мер для поддержки "Россетей". В частности, речь шла о том, чтобы "предусмотреть отказ" от выплаты дивидендов по итогам 2022-2026 гг.

"Россети" - электросетевая компания, структуры которой управляют магистральными и распределительными сетями. В 2023 г. была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" (управляла магистральными сетями - ИФ) присоединили ранее материнское для нее ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС", ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети".

После реорганизации доля РФ в капитале "Россетей" составляет 75% плюс 1 акция, 6% приходится на казначейские акции, 1% - квазиказначейские (ООО "ФСК - Управление активами"), 18% акций принадлежит миноритарным акционерам.

Россети
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