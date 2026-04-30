Минэкономразвития предлагает по-прежнему направлять прибыль "Россетей" на инвестиции

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития предложило рассмотреть покрытие дефицита финансирования сетевых проектов за счет прибыли "Россетей", которая могла бы пойти на дивиденды (последний раз их платили за 2020 год), сообщил глава ведомства Максим Решетников на совещании по социально-экономическому развитию СКФО.

"Системные проблемы в энергетике привели к тому, что "Россети" столкнулись с дефицитом ресурсов для реализации схемы и программы развития электроэнергетических систем, - отметил он. - Предлагаем рассмотреть возможность покрытия этого дефицита в будущем за счет дивидендов "Россетей", соответственно, направления их на поддержку этих инвестпрограмм".

Последний раз "Россети" выплачивали дивиденды в 2021 году по итогам 2020 года, выплати составили 20,5 млрд рублей (51% чистой прибыли по РСБУ).

В 2023 году президент Владимир Путин поручил правительству проработать ряд мер для поддержки "Россетей". В частности, речь шла о том, чтобы "предусмотреть отказ" от выплаты дивидендов в 2022-2026 годах.

"Россети" - электросетевая компания, структуры которой управляют магистральными и распределительными сетями. В 2023 году была завершена реорганизация сетевого холдинга, в ходе которой к бывшей "ФСК ЕЭС" (управляла магистральными сетями - ИФ) присоединили ранее материнское для нее ПАО "Россети", а также АО "ДВЭУК-ЕНЭС", ОАО "Томские магистральные сети" и АО "Кубанские магистральные сети".

После реорганизации доля государства в капитале "Россетей" составляет 75% плюс 1 акция, 6% приходится на казначейские акции, 1% - квазиказначейские (ООО "ФСК - Управление активами"), 18% акций принадлежит миноритарным акционерам.