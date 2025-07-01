Петербургская биржа рассматривает возможность запуска биржевых торгов углем на экспорт

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (Петербургская биржа) рассматривает возможность запуска биржевых торгов углем на экспорт. Об этом сообщил старший вице-президент биржи Антон Карпов в ходе заседания совета по вопросам развития Сибири в Совете Федерации.

"Мы сейчас подходим к тому, чтобы попытаться предложить отрасли возможность биржевых торгов на экспорт. Мы видим, например, на рынке пиломатериалов у нас этот проект достаточно давно идет", - сказал он.

По словам Карпова, сейчас Петербургская биржа занимается выстраиванием отношений с иностранными биржами, в частности, Китая.

Также биржа рассматривает увязку работы биржевых торгов углем и системы "РЖД".

"Мы это сейчас внедряем активно на рынке нефтепродуктов. Следующим этапом мы планируем это делать по лесу и углю. Это две задачи, которые стоят у нас приоритетом на этот год. В том числе - по увязке с экспортом", - рассказал Карпов.

Биржевые торги углем в РФ стартовали в 2023 г.

В целом за 2024 год на торгах было реализовано 1,2 млн т угля, в 2025 году объем торгов уже составил 0,5 млн т, привел данные Карпов.