США ввели санкции против IT-компании из РФ Aeza Group

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Власти США вводят ограничительные меры против IT-компании Aeza Group, а также связанных с ней юридических и физических лиц, так как считают их причастными к криминальной киберактивности. Об этом сообщается на сайте OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций).

По данным Минфина США, эта компания базируется в РФ.

"Сегодня OFAC вводит санкции против провайдера услуг так называемого "пуленепробиваемого хостинга" (BPH) Aeza Group за его роль в поддержке криминальной киберактивности, нацеленной на жертв в США и по всему миру", - говорится в заявлении, опубликованном во вторник.

Также в санкционные списки попали четверо физлиц: держатели акций компании и ее руководство.

Меры вводятся также против двух дочерних компаний Aeza Group и ее филиала в Великобритании.