Чистюхин считает, что банкам придется "бежать быстро" из-за экспансии маркетплейсов

В ближайшие десять лет маркетплейсы не станут угрозой для банков, но конкуренцию обострят

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Маркетплейсы на горизонте десятилетия вряд ли будут представлять угрозу "банковскому могуществу", но обострят конкуренцию на рынке финансовых услуг, считает первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

"Сейчас, действительно, мы вынуждены учитывать влияние больших электронных платформ, которые обзавелись своими кредитными институтами", - отметил Чистюхин на одной из сессий Финансового конгресса Банка России, допустив, что "дочки" маркетплейсов могут войти в десятку крупнейших финтех-платформ.

"И в этом смысле, если я, в том числе, в 2021-2022 годах думал, что у российского банковского сектора ключевое преимущество в капитале, ресурсах, в специалистах, то сейчас я совсем не так в этом уверен. Я вижу, что на первый план выходит то, где клиенты проводят больше всего времени. А времени клиенты больше проводят не на финансовых услугах, они покупают какие-то товары первой необходимости, вещи, и в этом смысле, конечно, возможность завлечь клиентов, в том числе для проведения тех или иных финансовых операций, у этих электронных платформ, поисковиков, я считаю, намного больше. В этом плане банкам, как в "Алисе": нужно бежать не просто быстро, а очень быстро для того, чтобы двигаться вперед (цитата из книги "Алиса в Зазеркалье" - ИФ)", - добавил первый зампред ЦБ.

"Я очень верю в то, что и регулирование шаг за шагом придет к тому, чтобы создать (правила - ИФ) не идентичные (идентичных правил создать невозможно, потому что там разные возможности по привлечению тех же самых пассивов), но чтобы каким-то образом выровнять конкуренцию. Это, наверное, получится. Главный вывод - что у нас конкуренция на рынке финансовых услуг (в первую очередь банковских пока, но я думаю, потом будет распространение и на другие сегменты) обостряется. И это очень хороший знак", - заявил Чистюхин.

По его мнению, маркетплейсы вряд ли будут представлять угрозу банкам, хотя с некоторого времени "стали наступать им на пятки".

"Одновременно с этим я какой-то серьезной угрозы на 10-летнем горизонте банковскому финансовому могуществу не вижу. Другое дело, что кредитные организации вынуждены будут больше вкладываться в технологии, увеличивать платформизацию своих систем. И это очень серьезный вызов, потому что клиент любит, когда быстро, дешево и бесшовно. И в этом смысле многим даже крупным кредитным организациям есть над чем поработать. Мы сегодня можем открыть некоторые банковские приложения и увидим, что даже в них есть большая зона для развития. Наверное, на 10-летнем горизонте мы чуть более точно увидим, если воспользоваться термином "неотехнологические платформы", который предложил Владимир Верхошинский (участвующий в сессии главный управляющий директор Альфа-банка - ИФ), мы увидим, какая модель побеждает. Либо это экосистемная модель, где главную роль играют аффилированные с банком лица. Я не думаю, что там все будет на одном балансе. Это будут разные юрлица. (...) Либо это такая платформенная модель, в которой действует достаточно открытый вход для многих участников, и они могут предоставлять те или иные финансовые услуги", - сказал он.

Чистюхин напомнил, что до пандемии ряд крупных банков начали развивать модель экосистемы на базе аффилированных с ними игроков из других сегментов, в том числе и нефинансовых.

"Но потом наступила пандемия, там возросли убытки, дорого стало поддерживать именно фактически в своей группе эти убытки. И мне кажется, был такой некий банковский консенсус, что банки переходят к платформенной модели, когда находятся в партнерских отношениях с другими провайдерами финансовых и нефинансовых услуг. Но пришли электронные платформы, и сейчас опять показалось, что было бы неплохо развивать что-то свое", - отметил Чистюхин.

По его мнению, выбор будет сделан в пользу партнерских экосистем. "Но я при этом согласен, что будет сделана попытка завязать потребителей - участников платформ по всем-всем возможным видам услуг, продаж, сервисов для того, чтобы ты вот вошел в одно место, в одну дверь, ну и прожил там всю свою жизнь. Второй, конечно, момент с точки зрения конкуренции, и это тоже вызов ближайших 10 лет, это продолжение ухода в онлайн. Нам сейчас кажется, что онлайн это все, с чем мы живем. Вроде бы да, действительно, если мы посмотрим, 75% граждан, которые осуществляют финансовые услуги, делают это с онлайн-сервисами. Но 25% это тоже немало. Надо их туда вовлекать", - сказал он, добавив, что существуют как минимум два ограничения, связанные с технологиями и безопасностью.