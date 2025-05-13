В Сбере не ожидают, что дочерние банки маркетплейсов займут весь рынок финсервисов

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Дочерние банки крупных маркетплейсов займут свою нишу в финансовых сервисах, но не заберут весь рынок, такое мнение высказал в интервью "Интерфаксу" первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв.

Сейчас на рынке электронной коммерции, помимо Сбермаркета, работают три крупных игрока: Wildberries, Ozon, "Яндекс". Все они владеют дочерними банками, которые, как ранее выразился глава ВТБ Андрей Костин, пока находятся в "зачаточном состоянии". При этом, по словам Ольги Скоробогатовой, которая на тот момент занимала пост первого зампреда ЦБ, доля банков, которые принадлежат трем крупнейшим экосистемам, на рынке электронных платежей в октябре 2024 года выросла до 40% с 2% тремя годами ранее (при этом названия экосистем она не упоминала).

"Все-таки ваша жизнь и кошелек не связаны только с маркетплейсами. Маркетплейсы займут свою определённую нишу, это нормально, в этом есть развитие, но они не заберут все. По мере того, как они начинают расти, они, как банки, становятся крупнее, а когда становятся крупнее, у них возникают ПОД/ФТ (обязательства в части противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, соблюдения "антиотмывочного" законодательства - ИФ), дроперы и так далее. Этим тоже надо заниматься, и в это нужно инвестировать", - сказал Царев.

По его словам, наличие конкурентов держит банк в форме и помогает развивать продукты для его клиентов. При этом главное, чтобы соблюдались определенные принципы и правила - прозрачность рынка, ценообразования и так далее.

"Важно, чтобы по маркетплейсам соблюдались все те же законодательные нормы, которые есть везде. Закреплено, что вне зависимости от способа и формы оплаты цена для гражданина должна быть одинаковой. Кешбэки никто не отменял, их можно начислять, но цена при этом изначально должна быть одинаковой", - сказал первый зампред правления Сбербанка.

"Когда мы говорим о прозрачной и честной конкуренции, это значит, что клиенту понятно, что у него одинаковая цена при осуществлении оплаты разными способами. А если в законе написано одно, а в каких-то случаях возможно (я сейчас никого ни в чем не обвиняю) другое формирование образа, то такое надо привести в соответствие. И это, на мой взгляд, ключевое", - добавил он.

Активное развитие финансовых продуктов, а также предоставление скидок и кешбэков внутри экосистем маркетплейсов вызвало недовольство банкиров, которое в том числе было озвучено на ПМЭФе в 2024 году.

Необходимость введения регулирования для финтех-сервисов также отмечал Костин, поскольку использование собственных финансовых институтов дает компаниям e-commerce определенные преимущества. При этом вводить регулирование, по его словам, нужно очень аккуратно. "Мы не должны задушить наши компании e-commerce. Здесь нужно находить баланс между банками", - говорил он.