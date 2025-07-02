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В России цены производителей на бензин в мае подскочили на 10,5%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В России в мае цены производителей на бензин ускорили рост до 10,5% относительно предыдущего месяца после повышения на 2,2% в апреле и снижения в предыдущие шесть месяцев, сообщил Росстат.

В марте цены производителей на бензин снижались на 1%, в феврале на 1,4%, в январе на 12,2%, в декабре 2024 года на 12,5%, в ноябре на 1,9%, в октябре на 1,8%.

Ранее они росли: в сентябре - на 1,4%, в августе - на 4,9%, в июле - на 25%, в июне - на 0,7%.

Марки бензина от АИ-81 до АИ-92 подорожали у производителей в мае 2025 года на 12,9% (в апреле - рост на 2,4%), от АИ-93 до АИ-95 - на 10,2% (в марте - рост на 1,7%), от АИ-96 до АИ-98 - на 8,5% (месяцем ранее рост на 3,5%), от АИ-98 и выше - подешевели на 3,7% (в марте - снижение на 2,5%).

Цены производителей на дизельное топливо в мае 2025 года снизились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения 4,5% в апреле, на 0,3% в марте, понижения на 4,9% в феврале, на 6,0% в январе, на 3,3% в декабре 2024 года и на 1,1% в ноябре.

Ранее ДТ дорожало на 2,5% в октябре, на 0,9% в сентябре, на 1,2% в августе, на 0,3% в июле.

Потребительские цены на бензин в РФ в мае выросли на 0,3%, на дизтопливо - на 0,1%, сообщалось ранее.

В мае 2025 года по сравнению с апрелем 2025 года цены производителей на нефть снизились на 10,3%, по сравнению с декабрем 2024 года - на 29,4%; сокращение тарифов на ее перекачку трубопроводным транспортом составило 0,4%, по сравнению с декабрем 2024 года - на 1,7%.

Как сообщалось, по итогам 2024 года цены производителей на бензин повысились в стране на 38,9%, на дизтопливо - на 3,6%.

Росстат
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