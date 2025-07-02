В России бензин на АЗС с 24 по 30 июня подорожал на 0,2%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 24 по 30 июня выросли на 0,2% после повышения на 0,22% с 17 по 23 июня, на 0,11% с 10 по 16 июня, на 0,07% с 3 по 9 июня и на 0,11% с 27 мая по 2 июня, сообщил Росстат.

По отношению к началу года цены к 30 июня увеличились на 3,25% (общая инфляция за этот период составила 3,76%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 30 июня была на уровне 60,25 рубля (на 23 июня - 60,13 рубля). Стоимость литра АИ-92 равнялась 57,04 рубля (56,92 рубля), АИ-95 - 62,28 рубля (62,17 рубля), АИ-98 - 84,42 рубля (84,32 рубля).

Потребительские цены на дизельное топливо за неделю выросли на 0,06% после повышения на 0,02% с 17 по 23 июня, снижения на 0,01% с 10 по 16 июня, роста на 0,07% с 3 по 9 июня и на 0,05% с 27 мая по 2 июня. С начала года дизтопливо подорожало на 1,84%. Средняя цена ДТ в стране на 30 июня составляла 71,49 рубля за литр (неделей ранее - 71,44 рубля).

Потребительские цены на бензин в 2024 году выросли на 11,13%, что оказалось выше общей инфляции за год (9,52%).