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Доля расходов на потребление в ВВП России в I квартале увеличилась до 74,9%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам I квартала 2025 года составила 74,9% против 73,9% в первые три месяца прошлого года, сообщил Росстат в докладе об использовании ВВП в I квартале 2025 года.

При этом доля расходов домохозяйств выросла до 53% с 52,2%, а расходов госуправления до 21,4% с 21,2%. Доля расходов некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, осталась неизменной - 0,5%.

Доля в ВВП валового накопления поднялась в I квартале 2025 года до 20,7% с 20,4% в соответствующем периоде прошлого года, в том числе доля валового накопления основного капитала увеличилась до 17,8% с 16,7%, а доля изменения запасов материальных оборотных средств снизилась до 2,9% с 3,7%.

Доля чистого экспорта (экспорт минус импорт) сократилась до 4,4% в I квартале 2025 года с 5,7% в январе-марте прошлого года.

Росстат подтвердил оценку роста ВВП в I квартале 2025 года на 1,4% в годовом выражении.

Как сообщалось, в базовом сценарии Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в 2025 году на уровне 2,5% - ведомство в апреле сохранило этот прогноз с сентябрьской версии.

Прогноз Банка России в 2025 году более консервативный - 1-2%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге 6 июня заявила, что пока динамика ВВП складывается ближе к нижней границе прогноза ЦБ.

Аналитики, опрошенные в начале июня "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 1,5%.

Минэкономразвития Росстат Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
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