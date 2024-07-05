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Доля расходов на потребление в ВВП России в I квартале снизилась на 2,7 п.п., до 73%

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам I квартала 2024 года составила 73% против 75,7% в I квартале 2023 года, сообщил Росстат в докладе об использовании ВВП в I квартале 2024 года.

При этом доля расходов домохозяйств снизилась до 51,9% с 53,6%, а расходов госуправления до 20,4% с 21,4%. Доля расходов некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, осталась неизменной - 0,7%.

Доля в ВВП валового накопления выросла в I квартале 2024 года до 21,4% с 19,7% в I квартале 2023 года, в том числе доля валового накопления основного капитала увеличилась до 16,8% с 15,9%, а доля изменения запасов материальных оборотных средств - до 4,6% с 3,8%.

Доля чистого экспорта (экспорт минус импорт) поднялась до 5,6% в I квартале 2024 года с 4,6% в I квартале 2023 года.

Росстат подтвердил оценку роста ВВП России в I квартале 2024 года на 5,4%.

Банк России в апреле улучшил свой прогноз роста ВВП в 2024 году до 2,5-3,5% с 1-2% в февральской версии. ЦБ при этом сохранил прогноз роста экономики в 2025 году в интервале 1-2%, в 2026 году - 1,5-2,5%.

Апрельский прогноз Минэкономразвития по росту ВВП в 2024 году составляет 2,8%, в 2025 году - 2,3%, в 2026 году - также 2,3%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, предполагает рост ВВП в 2024 году на 3,0%, в 2025 году - на 1,9%.

Банк России ВВП Минэкономразвития Росстат
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