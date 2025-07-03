Поиск

BlackRock задумался о продаже своей доли в газопроводе Aramco

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Американский инвестфонд BlackRock изучает возможность продажи своей доли в правах аренды на сеть газопроводов Saudi Aramco обратно энергетическому гиганту, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, BlackRock ведет переговоры с Aramco о потенциальной сделке, при этом инвестфонд будет рассматривать другие варианты для этого актива, если обсуждения не приведут к соглашению.

Представители BlackRock и Aramco отказались от комментариев.

Консорциум во главе с BlackRock в 2021 году купил 49% компании, которая владеет правами на аренду трубопроводов, за $15,5 млрд. Саудовская компания приветствовала эту сделку, рассматривая её как демонстрацию своей способности привлекать глобальных инвесторов.

Решение сейчас выкупить обратно хотя бы часть газопроводного бизнеса будет означать, что Aramco видит ценность в увеличении своей доли в бизнесе, который имеет жизненно важное значение для энергетической инфраструктуры королевства. При этом объем долга саудовской компании в настоящее время приблизился к максимуму за три года, отмечает агентство.

Saudi Aramco BlackRock Саудовская Аравия США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Разлив мазута в Керченском проливе

Минтранс предложил создать нацфонд ликвидации последствий разливов нефти

Сбербанк понизит прогнозы по кредитованию на 2025 год

Банк России в июле обсудит снижение ставки, но гарантий не дает

Банк России в июле обсудит снижение ставки, но гарантий не дает

ЦБ видит незначительный рост проблемных активов в банковском секторе

Мировые ЦБ хотят наращивать долю золота в резервах и сокращать зависимость от доллара

Мировые ЦБ хотят наращивать долю золота в резервах и сокращать зависимость от доллара

В челябинских офисах связанных со Струковым компаний прошли обыски по делу о хищениях

Минстрой и Минцифры подготовят "дорожную карту" по переходу строительной отрасли на российский софт

Минстрой и Минцифры подготовят "дорожную карту" по переходу строительной отрасли на российский софт

Суд назначил на 8 июля заседание по иску о передаче государству доли Струкова в ЮГК

Инфляция в России

ЦБ отметил важность повышения тарифов ЖКХ для инфляционных ожиданий

ЦБ в кейсе ЮГК проследит за соблюдением прав миноритариев

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе432 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6653 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });