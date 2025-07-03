BlackRock задумался о продаже своей доли в газопроводе Aramco

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Американский инвестфонд BlackRock изучает возможность продажи своей доли в правах аренды на сеть газопроводов Saudi Aramco обратно энергетическому гиганту, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, BlackRock ведет переговоры с Aramco о потенциальной сделке, при этом инвестфонд будет рассматривать другие варианты для этого актива, если обсуждения не приведут к соглашению.

Представители BlackRock и Aramco отказались от комментариев.

Консорциум во главе с BlackRock в 2021 году купил 49% компании, которая владеет правами на аренду трубопроводов, за $15,5 млрд. Саудовская компания приветствовала эту сделку, рассматривая её как демонстрацию своей способности привлекать глобальных инвесторов.

Решение сейчас выкупить обратно хотя бы часть газопроводного бизнеса будет означать, что Aramco видит ценность в увеличении своей доли в бизнесе, который имеет жизненно важное значение для энергетической инфраструктуры королевства. При этом объем долга саудовской компании в настоящее время приблизился к максимуму за три года, отмечает агентство.