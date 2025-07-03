Сбербанк будет стараться сохранить стоимость риска в 2025 году на уровне 1,5%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк будет стараться сохранить стоимость риска в 2025 году на уровне прогноза в 1,5%, сообщил "Интерфаксу" в кулуарах Финансового конгресса ЦБ зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

"По итогам II квартала cost of risk (CoR, стоимость риска - ИФ) вырастет, но за счет того, что мы в I квартале были на 0,3 процентных пункта ниже таргета. Будем стараться сохранить стоимость риска на уровне нашего прогноза по 2025 году в 1,5%", - сказал он.

По его словам, Сбербанк стал больше отказывать в выдаче кредитов. "Приходят клиенты, которые раньше не обращались за кредитами, особенно в рознице, и к ним, конечно, все банки относятся с большой осторожностью. Отказов стало намного больше, и, соответственно, банки управляют риском через уровень одобрения, который сильно упал", - отметил финдиректор.

Он добавил, что проблемы сейчас наблюдаются в разных отраслях, в частности, в коммерческой недвижимости, офлайн-торговле, индустрии моды и у автодилеров - все отрасли, где небольшая маржа и большая доля оборотных средств. "Им, конечно, тяжело при такой стоимости ресурсов что-то зарабатывать", - отметил он.

Качество кредитного портфеля в ключевых для Сбербанка отраслях остается хорошим. Речь идет о нефтегазовой и химической промышленности, строительстве жилья, подрядчиках, транспорте.

"Мы к худшему, честно говоря, готовились, чем то, что сегодня видим. Но это касается крупного и крупнейшего бизнеса. В малом бизнесе ухудшение идет, оно довольно устойчивое. Там мы сегодня довольно сильно ужесточаем кредитную политику", - заявил Скворцов.

Он добавил, что Сбербанк также ограничивает выдачу кредитов рискованным клиентам в рознице, но стоимость риска в этом сегменте продолжает расти.

"Стоимость риска в рознице, как и у других игроков, растет, просто уровень у нас гораздо ниже, чем у основных конкурентов. Будет ли она расти дальше? Будет. Хотя мы сейчас сильно ограничиваем одобрение кредитов рискованным клиентам, тем не менее по старым выдачам все равно ситуация непростая у клиентов, на "просрочку" они выходят. Это будет продолжаться", - сказал финдиректор.

Сбербанк ждет разворота тренда по стоимости риска в рознице в конце 2025 года-начале 2026 года. Качество новых розничных кредитов намного лучше, чем это было полгода-год назад, заявил Скворцов.

"Надо пережить этот период. Ситуация абсолютно контролируемая. Мы и в прогнозе предполагали рост стоимости риска в рознице в 2025 году, он сейчас реализуется. Дальше каких-то негативных сюрпризов мы не ждем", - подчеркнул финдиректор.

Он добавил, что увеличение стоимости риска бьет по прибыльности. "В текущей ситуации оставаться без капитала не хочется, нужно его наращивать", - заявил Скворцов.

Он отметил, что с точки зрения чистой процентной маржи тяжелым будет третий квартал из-за выплаты дивидендов. "Это очень большое давление на маржу. Это большой объем денег, которые, по сути, бесплатные сегодня. Мы должны будем эти деньги заместить платными пассивами", - подчеркнул он, добавив, что также важна будет траектория ключевой ставки ЦБ.

"Клиенты тоже пока думают, зачем им брать кредиты сегодня, если завтра будет хорошая ставка.

Это такой процесс, который всех держит", - сообщил Скворцов.