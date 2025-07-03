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ЦБ со скепсисом готов обсуждать расширение ценовых границ по выходным после запуска торгов на срочном рынке

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Банк России вернется к обсуждению расширения диапазона ценовых границ на торгах выходного дня после их запуска на срочном рынке, но по-прежнему настроен скептично к этой идее, заявил зампред ЦБ Филипп Габуния.

"В отношении этой инициативы скепсис по-прежнему сохраняется. Мы будем смотреть, как будет работать запуск срочного рынка в выходные. Это одно из важнейших условий было для того, чтобы понять, как будет волатильность выходного дня влиять на позиции клиентов, которые не собираются торговать в выходные. Посмотрим, как это будет работать, и посмотрим, можем ли на это пойти (на расширение ценовых границ на торгах в выходные - ИФ). Но пока явных предпосылок для того, что мы можем на это согласиться, нет", - сказал Габуния журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Если бы не было запуска срочного рынка, мы бы даже не возвращались к этой истории, потому что эта проблема нерешаемая", - подчеркнул он.

Говоря об идее установления индивидуального ценового диапазона на торгах в выходные для дивидендных акций, Габуния отметил, что она "очень абстрактная". "Понятно, о чем говорит биржа в этой части. Что у нас во время объявления дивидендов движение бумаги может быть больше, и от этого как-то лимиты установить. Но как это технически реализовать, предложений пока нет", - заключил он.

О том, что Мосбиржа обсуждает с Банком России возможность отмены узких границ ценового диапазона на торгах по выходным для акций, по которым планируются дивидендные выплаты, стало известно в июне. "Для таких акций будут действовать индивидуальные ценовые границы с учетом дивидендного "гэпа". В настоящее время такие индивидуальные границы устанавливаются в рабочие торговые дни для акций, по которым планируются дивидендные выплаты", - объяснял суть идеи директор рынка акций Мосбиржи Владимир Овчаров.

Торги акциями по выходным Мосбиржа запустила с 1 марта. Сессия выходного дня является частью следующего за выходными торгового дня. Для снижения рисков волатильности и обеспечения ликвидности ценовые границы в ходе торгов в выходные сужены до 3% от последней текущей цены предыдущего торгового дня.

Управляющий директор по фондовому рынку Мосбиржи Борис Блохин в мае сообщал о планах обсудить с Банком России разные варианты расширения диапазона ценовых границ на торгах в выходные.

Запуск торгов на срочном рынке по выходным Мосбиржа планирует с 9 августа.

ЦБ РФ Банк России Филипп Габуния Финансовый конгресс
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