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"Мосбиржа" до конца года решит вопрос с дивидендными гэпами на утренних торгах

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" планирует в 2025 году увеличить ценовые границы в утреннюю сессию для акций, по которым в этот день происходит дивидендная отсечка, заявил журналистам в кулуарах конференции НАУФОР управляющий директор по фондовому рынку и цифровым активам биржи Борис Блохин.

"Действительно, есть ограничения ценовых границ, и мы в ближайшее время реализуем возможность их корректировки на размер дивидендов. После этого бумаги, по которым в день торгов происходит дивотсечка, не будут исключаться из утренней сессии. Для каждой конкретной бумаги будет увеличена граница коридора, чтобы обеспечить возможность движения цены в размере предполагаемого дивидендного гэпа с определенным запасом для обеспечения справедливого ценообразования и компенсации возможного движения рынка", - сказал Блохин.

Директор рынка акций "Мосбиржи" Владимир Овчаров в июне говорил, что с Банком России обсуждается возможность отмены узких границ ценового диапазона для акций, по которым планируются дивидендные выплаты, на торгах по выходным.

Зампред ЦБ Филипп Габуния в июле, комментируя идею установления индивидуального ценового диапазона на торгах в выходные для дивидендных акций, отмечал, что она "очень абстрактная". "Понятно, о чем говорит биржа в этой части. Что у нас во время объявления дивидендов движение бумаги может быть больше, и от этого как-то лимиты установить. Но как это технически реализовать, предложений пока нет", - говорил он.

Мосбиржа Борис Блохин Филипп Габуния Владимир Овчаров Банк России
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