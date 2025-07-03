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Индекс активности в сфере услуг США в июне вырос сильнее прогноза

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в июне вырос до 50,8 пункта по сравнению с 49,9 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя до 50,5 пункта, по данным Trading Economics.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - об ослаблении.

Подындекс новых заказов в июне повысился до 51,3 пункта с майских 46,4 пункта, запасов бизнеса - до 52,7 пункта с 49,7 пункта. Индикатор занятости снизился до 47,2 пункта с 50,7 пункта, ценового давления - до 67,5 пункта с 68,7 пункта в мае.

Респонденты по-прежнему отмечали слабость роста и экономическую неопределенность и чаще упоминали влияющий на их издержки рост цен, говорится в комментариях к отчету.

"Напряженность на Ближнем Востоке стала новой темой в июне, однако никаких признаков связанных с этим перебоев в поставках не наблюдалось, - пишет глава комитета по исследованию бизнеса ISM Стив Миллер. - Самой распространенной темой среди участников опроса по-прежнему была обеспокоенность последствиями тарифов".

Институт управления поставками рассчитывает индекс ISM Services на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.

Между тем значение июньского индекса менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемого S&P Global, снизилось до 52,9 пункта с 53,7 пункта в мае.

ISM США
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