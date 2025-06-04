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Индекс активности в сфере услуг США в мае упал ниже 50 пунктов впервые с июня

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в мае снизился до 49,9 пункта по сравнению с 51,6 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM).

Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя до 52 пунктов, по данным Trading Economics.

Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже – об ослаблении. ISM Services опустился ниже этой отметки впервые с июня 2024 года.

Подындекс новых заказов в мае рухнул до 46,6 пункта с апрельских 52,3 пункта, запасов бизнеса опустился до 49,7 пункта с 53,4 пункта, занятости – увеличился до 50,7 пункта с 49 пунктов. Индикатор ценового давления подскочил до максимальных с ноября 2022 года 68,7 пункта с 65,1 пункта в апреле.

"Респонденты по-прежнему отмечают сложности с прогнозированием и планированием в связи с долгосрочной неопределенностью в сфере торговых пошлин и часто говорят о попытках отсрочить или минимизировать заказы до прояснения ситуации", - говорится в сообщении ISM.

Институт управления поставками рассчитывает индекс ISM Services на основании данных компаний из 62 сегментов сферы услуг, на долю которой приходится почти 90% американского ВВП и около 80% работающих граждан страны.

Между тем значение майского индекса менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемого S&P Global, выросло до 53,7 пункта с 50,8 пункта в апреле.

США
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