Совкомбанк больше не рассматривает вопрос создания собственной ЦФА-платформы

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Совкомбанк больше не рассматривает возможность создания собственной платформы по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА), будет работать над интероперабельностью, чтобы клиент банка внутри приложения мог приобрести ЦФА разных платформ, заявил "Интерфаксу" зампред правления, руководитель корпоративно-инвестиционного блока Михаил Автухов.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе (ОИС) на основе распределенного реестра и подтверждают права инвестора на актив. Совкомбанк выпускает их на платформе "СПБ биржи". В сентябре прошлого года банк сообщал, что если увидит рост спроса со стороны клиентов, то может создать собственную платформу.

"Мы считаем, что в долгосрочном плане это (создание собственной ЦФА-платформы - ИФ) не является серьезной какой-то фундаментальной ценностью или конкурентными недостатком, или конкурентным преимуществом. Мы работаем сейчас над интероперабельностью, чтобы в одном месте можно было торговать разными ЦФА, ЦФА разных ОИСов, разных платформ цифровых. На наш взгляд, это ключевое и наиболее интересное направление в развитии в формате ЦФА. Чтобы один инвестор мог оперировать в одном месте ЦФА, выпущенными на разных блокчейнах, разными ОИСами, и ими торговать по аналогии с рынком биржевым или близким к биржевому. То есть с наличием стаканов, котировок, вот над этим работаем", - сказал Автухов в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Мы считаем, что либо мы, либо другие платформы такие решения в какой-то осязаемой перспективе доработают и предложат рынку. И фактически не будет особенной разницы, на каком ОИСе выпускаться. Будет ясно, что конкурентным преимуществом или значением обладают именно платформы, которые такую интероперабельность могут обеспечить и удобство для инвесторов", - добавил он.

Сейчас в реестре операторов ЦФА-платформ ЦБ - 15 участников. Четыре из них являются банками, еще пять платформ - "дочки" кредитных организаций или входят в группы, среди активов которых также есть банки.

Объем первичных размещений цифровых финансовых активов в прошлом году вырос в девять раз - до 594 млрд руб. Около 90% рынка сейчас занимают ЦФА - аналоги краткосрочных облигаций, сообщал ЦБ.