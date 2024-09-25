Совкомбанк наметил выпуск ЦФА для квалифицированных инвесторов и юрлиц

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Совкомбанк планирует провести выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) для квалифицированных инвесторов на площадке "СПБ биржи", а также рассматривает возможность провести отдельный выпуск для юридических лиц, заявил "Интерфаксу" в кулуарах Международного банковского форума зампред правления банка Михаил Автухов.

"Он (выпуск ЦФА - ИФ) будет доступен для квалифицированных состоятельных инвесторов. Мы увидели большой спрос, большой интерес. После того, как разместили первый выпуск, сделали паузу, общались с клиентами, обсуждали возможности и увидели этот интерес, подтвердили его. И вот сейчас будет еще одна сделка. Про объемы посмотрим, в ходе формирования книги заявок там все будет ясно. Мы планируем, что это будет, наверное, больше, чем предыдущая сделка, суммой больше", - сказал Автухов.

"Мы еще и увидели интерес со стороны юридических лиц, что тоже для нас было неким, я бы не сказал открытием, но некой новостью. Возможно, мы либо включим сюда юридических лиц тоже, либо сделаем отдельный выпуск, направленный на юридических лиц", - добавил он.

По словам Автухова, если банк увидит рост интереса к этому инструменту, он может рассмотреть вопрос создания собственной площадки для выпуска ЦФА.

"Если мы увидим, что это дальше будет масштабироваться и расти, и интерес будет стабильно высоким, то мы об этом можем подумать. Это пока не какие-то четко оформленные планы", - сказал зампред правления Совкомбанка.

Банк 20 августа провел выпуск ЦФА на площадке "СПБ биржи", объем размещения составил 405 млн рублей. Он был полностью выкуплен клиентами Sovcombank wealth management в первый день размещения. Срок обращения выпуска - 6 месяцев, в момент погашения инвесторы получат гарантированный доход по ставке 20% годовых.

ЦФА - цифровые права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, а также права участия в капитале непубличных акционерных обществ. Выпуск, учёт и обращение таких инструментов осуществляются в информационной системе на основе распределённого реестра.