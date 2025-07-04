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Лидерами по числу сделок в первом полугодии стали нефтегазовые активы США

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Крупнейшие нефтегазовые компании более не скрывают, что сворачивают свои стратегии использования возобновляемых источников энергии, обращаясь к традиционным ресурсам. Одновременно в отрасли активизируются сделки по покупке-продаже углеводородных активов: кто-то по-прежнему считает данный сектор достаточно перспективным, а кто-то не нашел средств для развития или хочет выйти из бизнеса, пока цена на нефть не скатилась к минимальным значениям.

По итогам первого полугодия были закрыты сделки на сумму более $30,4 млрд, также было объявлено о планах по активам еще на $60 млрд.

Наибольшее количество транзакций пришлось на сектор нефтегазодобычи, где лидером стали США, которые с прошлого года не снижают обороты, руководствуясь лозунгом президента Дональда Трампа Drill, Baby, Drill ("Бури, детка, бури"), призвавшего не только к росту добычи углеводородов, но и к значительному увеличению американского экспорта.

Так, было оформлено семь сделок на $12 млрд. Крупнейшими стали: покупка независимой техасской Diamondback, специализирующейся на добыче в Пермском бассейне; активов другого производителя в этом регионе - Double Eagle за $4,1 млрд; здесь же Coterra Energy расширилась за счет Franklin Mountain Energy и Avant Natural Resources, заплатив $3,9 млрд. Оператор трубопроводов ONEOK усилит свое присутствие в Пермском бассейне за счет приобретения оставшихся акций EnLink Midstream за $4,3 млрд. Ожидается, что во втором полугодии Brookfield Infrastructure Partners и ее институциональные партнеры завершат покупку Colonial Enterprises, владеющей крупнейшей в США системой топливопроводов, за $9 млрд. Одновременно Brookfield решила продать 25% в трубопроводной Natural Gas Pipeline of America (NEPh) за $1,7 млрд.

Заметной сделкой стало приобретение Stonepeak у австралийской Woodside за $5,7 млрд 40% в проекте Louisiana LNG Infrastructure, который будет строить инфраструктуру сжижения и объекты общего пользования в одноименном штате США.

На американском континенте интерес вызывает и планируемое слияние канадских Whitecap Resources Inc. и Veren Inc., которое оценивается в $10,4 млрд. Это позволит создать крупнейшего в стране производителя легкой нефти и конденсата с активами, сосредоточенными в провинции Альберта. Кроме того, американский оператор сети АЗС Sunoco LP достиг соглашения о покупке канадского конкурента Parkland Corp., оценив его в $9,1 млрд.

В Австралии все взгляды прикованы к нефтегазовой Santos Ltd., которая получила необязывающее предложение от консорциума инвесторов во главе с подразделением Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) о продаже за $18,7 млрд. В синдикат входит также Carlyle, с которой британская Energean в марте расторгла соглашение о продаже активов в Египте, Италии и Хорватии почти на $1 млрд из-за задержек в получении разрешений регулирующих органов.

Март стал самым плодотворным месяцем на новости о покупках и продажах. В частности, Renaissance Africa Energy Holdings завершил приобретение у Shell активов в Нигерии за $1,3 млрд, Vitol объявил о намерении заплатить за долю Eni в проектах Baleine (Koт-д-Ивуар) и Congo LNG $1,65 млрд, хедж-фонд Citadel купил американскую сланцевую Haynesville Shale E&P Paloma Natural Gas за $1,2 млрд. Кроме того, британская BP решила продать американской Apollo долю в компании, владеющей 12% в Трансанатолийском газопроводе (TANAP), за $1 млрд.

США
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