Vitol завершил приобретение у Eni 30% проекта Baleine в Кот-д'Ивуаре

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Швейцарский трейдер Vitol завершил приобретение у итальянской Eni 30% в крупнейшем шельфовом углеводородном проекте Кот-д'Ивуара Baleine, сообщили компании.

Теперь Eni принадлежит 47,25%, Vitol - 30%, Petroci - 22,75%.

"Eni и Vitol уже являются партнерами по проектам OCTP и Block 4 в Гане, и эта сделка еще больше укрепляет их сотрудничество в Западной Африке", - отмечают компании.

Месторождение Балейн было обнаружено в 2021 году спустя два десятилетия после последнего коммерческого открытия в стране, добыча началась уже в 2023 году. В настоящее время в рамках первого и второго этапов проекта добывается более 62 тыс. баррелей нефти и более 75 млн куб. футов газа в сутки. Ожидается, что с запуском третьего этапа добыча увеличится до 150 тыс. б/с и 200 млн куб. ф/с.

Eni присутствует в Кот-д'Ивуаре с 2015 года. Baleine - ее первый проект в этой стране

В марте компании договорились, что Vitol Group купит у Eni SpA доли в нефтегазовых активах в Кот-д'Ивуаре и Конго за $1,65 млрд: долю в проекте Baleine в Кот-д'Ивуаре и 25% в Congo LNG в Конго, в котором Eni владеет 65%.

