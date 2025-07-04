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Банк России доволен трансмиссией решений по ДКП в динамику денежных агрегатов

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Динамика денежно-кредитных агрегатов под действием решений Банка России по денежно-кредитной политике (ДКП) складывается в рамках прогноза, заявил журналистам в кулуарах Финансового конгресса зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"В части денежно-кредитных агрегатов действительно мы видим трансмиссию наших решений в той мере, которая говорит, что при сохранении таких же трендов в плане динамики денежных агрегатов, вероятность того, что будет 4% инфляции в 2026 году, вероятность этого растет", - сообщил он.

Он добавил, что динамика денежно-кредитных агрегатов в июне, как и в предыдущие месяцы, развивается в русле тенденций 2017-2019 годов. "Тренды идут в рамках прогноза. По широкой денежной массе они идут в рамках наших оценок на этот год, которые согласуются с нашим прогнозом по денежной массе в национальном определении (М2). Темпы роста денежной массы в национальном определении продолжили постепенно снижаться в годовом выражении", - отметил зампред.

ЦБ не видит рисков переохлаждения кредитования. "Они (тенденции в кредитовании - ИФ) развиваются в рамках нашего прогноза", - подчеркнул Заботкин.

Он добавил, что чем быстрее инфляция закрепится на таргете, тем быстрее появится возможность для смягчения денежно-кредитных условий.

"Чем раньше мы убедимся в том, что устойчивый темп роста цен находится на нашей цели вблизи 4%, тем быстрее у нас будет уверенность в том, что есть возможность снижать степень жесткости денежно-кредитных условий. До тех пор, пока это не произошло, направленность ДКП будет оставаться жесткой", - заявил зампред ЦБ.

Алексей Заботкин Банк России Финансовый конгресс
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