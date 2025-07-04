Денежная масса в России в июне увеличилась на 0,8%, годовой темп роста снизился до 15,1%

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в России в июне 2025 года увеличилась на 0,8%, до 119,2 трлн рублей на 1 июля, после роста в мае на 0,6%, сообщается на сайте ЦБ в информации, подготовленной на основе оперативных данных о динамике денежных агрегатов.

Годовой темп прироста денежной массы на 1 июля составил 15,1% после 15,3% на 1 июня.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки в июне увеличилась на 0,8% после роста на 0,6% в мае. Годовой темп ее прироста на 1 июля составил 13,0%, ускорившись по сравнению с 12,5% на 1 июня и 11,4% на 1 мая.

ЦБ отмечает, что депозиты домашних хозяйств в рублях продолжают вносить основной вклад в годовой темп прироста широкой денежной массы (агрегата М2Х): на 1 июля он составил 10,1 процентного пункта (п.п.). Вклад рублевых депозитов организаций в годовой темп прироста агрегата снизился и составил 3,2 п.п.

Объем наличных денег в обращении (М0) в июне увеличился на 1,2% после снижения на 0,2% в мае. В годовом сопоставлении на 1 июля их объем не изменился после снижения на 1,5% на 1 июня.

Темп прироста срочных рублевых депозитов в июне был ниже, чем в предыдущем месяце (0,3% после 0,6%). Годовой темп их прироста также снижался, но продолжал оставаться на высоком уровне (34,7% на 1 июля после 37,3% на 1 июня) в условиях привлекательности банковских вкладов, как инструмента сбережений.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса М2Х включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.