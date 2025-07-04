Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,8%

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу скорректировался вниз на фоне фиксации прибыли игроками на фоне подешевевшей нефти (фьючерс на Brent подешевел к $68 за баррель) и сомнений инвесторов в скором мирном урегулировании военного конфликта вокруг Украины.

Индекс МосБиржи смог удержаться выше рубежа 2800 пунктов, лидировали в снижении акции "НОВАТЭКа" (-3,6%), "АЛРОСА" (-3,2%), "Северстали" (-3%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 0,8% до 2801,65 пункта (днем индекс опускался ниже 2790 пунктов), индекс РТС снизился на 0,8% до 1119,52 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 2,6%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 5 июля, составил 78,8354 рубля (+5,23 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,2-0,6%, курс доллара от ЦБ вырос на 0,37 рубля.

Подешевели в пятницу также акции "ММК" (-2,6%), "ВК" (-1,9%), "Т-Технологии" (-1,6%), "Аэрофлота" (-1,4%), ВТБ (-1,3%), ОК "Русал" (-1,3%), "Газпрома" (-1,1%), "Московской биржи" (-1,1%), "МТС" (-1,1%), АФК "Система" (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (-0,8% и -1,4% "префы"), "Группы компаний ПИК" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,5% "префы"), "ФосАгро" (-0,3%), "Роснефти" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%).

"Московская биржа" в первой половине основной сессии в пятницу приостановила торги акциями ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) во всех режимах на основании предписания Банка России, сообщила торговая площадка. К моменту остановки торгов бумаги ЮГК упали до 0,4768 рубля (-8,5% к уровню закрытия основной сессии накануне).

В четверг стало известно, что Генпрокуратура обратилась в суд с требованием обратить в доход государства долю мажоритарного акционера компании Константина Струкова в самой ЮГК (67,85%), а также в УК ЮГК (100%). Предварительное заседание назначено на 8 июля, при этом ходатайство Генпрокуратуры об обеспечительных мерах в рамках иска уже одобрено. Основание для изъятия у Струкова активов, согласно тексту иска - наличие конфликта интересов и нарушение антикоррупционных запретов и ограничений.

Банк России принял решение о приостановке торгов акциями ЮГК из-за высокой волатильности, это временная мера, чтобы дать рынку успокоиться, заявил зампред ЦБ Филипп Габуния. "В связи с ситуацией, когда возникла очень высокая волатильность на данные бумаги и потенциальные очень высокие потери неоправданные инвесторов, мы приняли решение временно приостановить торги данным инструментом, дабы дать рынку успокоиться", - сказал Габуния журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России. ЦБ будет смотреть за развитием ситуации, отметил он.

Подорожали в пятницу акции ПАО "Полюс" (+2,1%), "НЛМК" (+0,5%).

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в четверг провели очередной телефонный разговор, обсудили урегулирование на Украине, ситуацию вокруг Ирана, в Сирии и в целом на Ближнем Востоке, российско-американские отношения.

Как заявили в Кремле, Москва и Вашингтон исходят из того, что российско-украинские переговоры должны продолжаться в двустороннем формате.

Путин заявил Трампу, что Россия не отступит от своих целей, связанных с устранением первопричин украинского кризиса. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, "наш президент сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению, нынешней острой конфронтации. От этих целей Россия не отступится". Тема прекращения поставок оружия США Украине в ходе разговора не затрагивалась, отметил Ушаков.

Трамп заявил, что не достиг прогресса в украинском урегулировании во время телефонного разговора с Путиным. "Нет, прогресса я с ним сегодня не добился", - сказал он американским журналистам. "Мы поговорили о войне на Украине, и я ею недоволен", - заявил он.

Президент США также сказал, что его страна продолжает оказывать помощь Украине оружием, несмотря на приостановку поставок некоторых видов вооружений.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи после роста в начале недели вернулся к прежним уровням, сохранив рубеж 2800 пунктов. При этом долговой рынок, воодушевившись комментариями главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной относительно денежно-кредитной политики, продолжает рост, а индекс RGBI уходит выше уровней годовой давности, закрепляясь в районе 115 пунктов.

На этой неделе ключевое влияние на котировки оказывали не только корпоративные события, которые в большинстве случаев включали в себя решения по дивидендам, но и геополитика, где основным событием стал телефонный разговор Путина и Трампа. Поддержку рынку акций пытался оказать потерявший на неделе позиции рубль. В фокусе предстоящей недели по-прежнему находятся дивидендные отсечки (Совкомбанк, "Газпром нефть", "ИКС 5", "Мосбиржа", "Группа Астра", ВТБ, МТС), напомнил Федосов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, рынок акций умеренно просел - на его динамике в конце недели могли сказаться приближение выходных, спад цен на нефть и отсутствие какого-либо значимого позитива по итогам телефонного разговора президентов России и США. Кроме того, рубль укреплялся к доллару на межбанковском рынке.

На мировых рынках было спокойно. В США биржи в пятницу закрыты в связи с национальным праздником. Европейские индексы преимущественно снижались. Из событий предстоящих выходных интерес представляют встреча ОПЕК+ 5 июля, на которой страны-участницы альянса определят план добычи на август, а также начало саммита БРИКС, который пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля, отметил эксперт.

В понедельник в еврозоне будет опубликован индикатор уверенности инвесторов Sentix, картину экономической ситуации Германии дополнят сведения по объему промышленного производства за май. На российском рынке в этот день акции "МТС" пройдут через дивидендную отсечку (выплаты - 35 рублей на бумагу). Инвесторы главным образом продолжат реагировать на новостной фон, связанный с геополитикой, монетарные сигналы, динамику нефтяных и валютных котировок. Прогноз по индексу МосБиржи на 7 июля - 2775-2875 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в мире готовятся к новому витку торговых войн, а в России - к пику сезона закрытия дивидендных реестров.

Рынок акций в пятницу остался вы режиме ожидания в условиях неопределенных геополитических и монетарных факторов. Попытки роста на этой неделе завершились распродажами, рынок потерял чувствительность к обнадеживающим сигналам представителей ЦБ в отношении возможного снижения ключевой ставки на июльском заседании как минимум на один процентный пункт. Глава регулятора Эльвира Набиуллина, впрочем, в очередной раз предостерегла рынок от слишком оптимистичных надежд. Телефонный разговор Путина и Трампа при этом также не принес значимых геополитических новостей. Акции ЮГК на этой неделе перед приостановкой торгов обвалились на 27% на фоне прошедших в компании обысков и подачи Генпрокуратурой иска о национализации "Южуралзолота", которая, по имеющейся информации, не должна затронуть миноритарных акционеров, полагает аналитик.

На западных фондовых площадках в пятницу преобладал уход от риска. Следующая неделя может стать определяющей в ходе мировых торговых войн, но с учетом непредсказуемости Трампа нельзя исключать, что американский президент в последний момент откажется от введения повышенных пошлин. Индексы МосБиржи и РТС завершили неделю в прежних диапазонах значений, несмотря на продолжение словесных интервенций представителей ЦБ и перспективу новых снижений ключевой ставки. Инвесторы в России ждут закрытия дивидендных реестров - в понедельник с "гэпом" порядка 15,5% откроются торги акциями "МТС", которые входят в расчет индекса МосБиржи (с весом 1,23% - ИФ). На следующей неделе дивидендные "гэпы" также можно будет наблюдать по акциям X5 Retail Group, "Мосбиржи", "Газпром нефти", "Мосэнерго", "Диасофта", Совкомбанка, МТС-банка и "Группы Астра", напомнила Кожухова.

Аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев также полагает, что пессимизм на внешних рынках вызван обеспокоенностью инвесторов приближением 9 июля - даты отсрочки по торговым тарифам, установленной президентом США для проведения переговоров. В четверг Трамп заявил, что с пятницы его администрация начнет рассылать торговым партнерам уведомления о размере пошлин, которые им придется платить на поставки товаров в США с 1 августа.

"Ситуация вокруг ЮГК развивается стремительно. Еще позавчера обыски в офисах компании объяснялись экологическими и производственными нарушениями на отдельных объектах, в четверг прокуратура подала иск об обращении в доход государства всех активов основного акционера ЮГК Константина Струкова, районный суд в Челябинске принял обеспечительные меры, а в пятницу стало известно, что служба судебных приставов открыла исполнительное производство. По идее, претензии государства не должны были бы распространяться на акции ЮГК, размещенные на бирже через IPO", - отмечает Калачев.

Индекс МосБиржи продолжает консолидацию в широком боковом диапазоне 2700-2900 пунктов. Направление вероятного будущего тренда останется неопределенным, пока индекс не выйдет за эти границы, считает представитель "Финама".

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, российский рынок акций вновь демонстрирует слабость, хотя новостной и фундаментальный фон можно назвать позитивными. Судя по выступлениям чиновников ЦБ на Финансовом конгрессе Банка России, регулятор будет задумываться о снижении ставки на заседании 26 июля на 2 п.п. Уменьшение ставки на 1 п.п. можно назвать почти решенным делом.

Среди негативных факторов остается подготовка очередного пакета антироссийских санкций со стороны Европы, но это давно известно и уже заложено в цены. Требование Генпрокуратуры обратить акции основного владельца ЮГК в доход государства носит для рынка локальный характер, полагает эксперт.

Причиной слабости рынка является уход инвесторов от риска: в условиях текущего слабого потенциала роста многие игроки предпочитают покупку облигаций. Индекс МосБиржи гособлигаций продолжает ралли с 28 мая, периодически обновляя годовые максимумы. Однако и здесь можно ожидать окончания восходящего тренда и небольшой коррекции, в результате чего интерес инвесторов может сместиться в акции, считает Антонов.

В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi упал на 2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), "минусуют" Европа (индекс FTSE почти не изменился, CAC 40 и DAX просели на 0,6%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снизились на 0,5-0,6%).

Трейдеры занимают осторожную позицию в связи с сохраняющейся неопределенностью в сфере мировой торговли. Отсрочка введения пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом в апреле этого года, истекает 9 июля, однако Вашингтон пока не достиг соглашений с рядом крупных торговых партнеров.

Трамп заявил, что 4 июля его администрация начнет рассылать торговым партнерам уведомления о размере пошлин, которые им придется платить для поставки товаров в США с 1 августа. В некоторых случаях они могут составлять 60-70%, в некоторых - 10-20%, сообщил Трамп журналистам.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали рост потребительских расходов в Японии в мае на 4,7% в годовом выражении после снижения на 0,1% в апреле. Темпы роста стали максимальными с августа 2022 года и превысили ожидавшиеся экспертами 1,2%.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в мае сократился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило в пятницу Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя на 0,1%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке в пятницу цены снизились. К 18:50 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 1% до $68,11 за баррель (-0,4% в четверг), августовские фьючерсы на WTI дешевели на 1,1% до $66,27 за баррель (-0,6% накануне).

Основное внимание трейдеров по-прежнему направлено на встречу ОПЕК+, которая состоится в выходные. Как писали СМИ, на ней "восьмерка" стран, ранее добровольно сокращавших добычу, намерена рассмотреть возможность очередного увеличения квот на добычу в августе на 411 тысяч баррелей в сутки.

На нефтяные котировки также давит торговая неопределенность на фоне отсутствия соглашений США с ключевыми партнерами, включая ЕС и Японию, в преддверии ожидаемого вступления в силу объявленных в апреле "зеркальных" пошлин Вашингтона.

Кроме того, опубликованные накануне сильные данные по рынку труда США уменьшают вероятность скорого снижения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системой, которое могло бы стимулировать спрос на энергоносители. Объемы торгов на мировых рынках в пятницу ниже обычного, так как американские биржи закрыты в связи с празднованием Дня независимости.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" в пятницу подешевели "префы" ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-11,3%), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (-40,1%), бумаги ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (-6,7%), ПАО "Диасофт" (-6,1%), "Соллерса" (-3,7%), ПАО "Россети Сибирь" (-3,7%), ПАО "Сегежа Групп" (-3,6%).

Акционеры ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (-0,3%, до 9,125 рубля) утвердили дивиденды за 2024 год в размере 0,9573 рубля на акцию, сообщила компания.

Подорожали акции ПАО "Россети Ленэнерго" (+3,5%), банка "Уралсиб" (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 59,26 млрд рублей (из них 8,55 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 5,25 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,19 млрд рублей на акции "Газпрома").