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Суд РФ 4 августа продолжит рассмотрение иска "Газпрома" к "Нафтогазу Украины"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области продолжит рассмотрение иска "Газпрома" об антиисковом запрете "Нафтогазу Украины" 4 августа, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Как сообщалось, "Газпром" 5 июня 2025 года обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с антиисковым запретом в отношении АО "НАК "Нафтогаз Украины" - спор касается контракта на транзит от 2019 года. Украина объявила форс-мажор приема газа для транзита по одному из двух транзитных маршрутов - через газоизмерительную станцию "Сохрановка" якобы из-за невозможности осуществления оперативно-технологического контроля за компрессорной станцией "Новопсков". Российский концерн считает, что не существовало оснований для форс-мажора и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

"Газпром" требует запретить "Нафтогазу" вести с ним любые разбирательства за пределами РФ по этому контракту, инициировать встречные антиисковые запреты; получать и приводить в исполнение любые решения относительно спорного контракта. 9 июня суд в обеспечительном порядке уже выдал соответствующие запреты.

Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти по делу от 22 января 2024 года уже был вынесен запрет "Нафтогазу" продолжать в МАС МТП разбирательства по спору между компаниями. Он исполнен не был.

При таких обстоятельствах имеется высокая вероятность того, что украинская компания обратится в иностранные суды для приведения решения в исполнение. Также существует вероятность обращения "Нафтогаза" до рассмотрения настоящего дела с заявлениями об аресте и взыскании имущества "Газпрома", что повлечет неисполнимость решения суда по настоящему делу и причинение заявителю значительного ущерба, возмещение которого маловероятно, решил суд и принял обеспечительные меры.

Газпром Нафтогаз Украины
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