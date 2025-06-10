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Суд запретил "Нафтогазу Украины" исполнять любые решения по транзитному соглашению-2019

"Нафтогазу" также запретили судиться с "Газпромом" вне России

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры по иску "Газпрома" от 5 июня, где концерн требует запретить получать и приводить в исполнение в любом государстве, кроме России, любые арбитражные (третейские) решения или любые судебные решения против "Газпрома" по спору из или в связи с соглашением от 30 декабря 2019 года об оказании услуг по организации транспортировки природного газа через территорию Украины, в том числе решения и иные судебные акты, полученные в рамках или в связи с делом в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты (ICC) в отношении имущества "Газпрома" или его аффилированных лиц, говорится в решении суда.

Обеспечительные меры, принятые судом 9 июня, выражаются в запрете данных действий до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения дела.

Также "Нафтогазу Украины" запрещено инициировать, продолжать или поддерживать против "Газпрома" любые арбитражные (третейские) или судебные разбирательства и процедуры за пределами России об антиисковых запретах по спору из или в связи с транзитным соглашением до вступления в законную силу судебного акта по результатам рассмотрения этого дела.

В решении напоминается, что "Нафтогаз Украины" обратился в Международный арбитражный суд Международной торговой палаты с требованием взыскать с "Газпрома" $150 млн задолженности, а также неустойки и судебных расходов по соглашению об оказании услуг по транспортировке газа через территорию Украины.

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Нафтогаз Газпром Украина Международная торговая палата
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