ВМТП оставит прибыль за 2024 год нераспределенной и уменьшит уставный капитал

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, крупнейшая стивидорная компания в порту Владивостока, входит в группу FESCO) на годовом собрании поддержали рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщила компания.

Прибыль 2024 года решено не распределять.

Ранее сообщалось, что в 2024 году компания получила чистую прибыль по РСБУ в размере 22,8 млрд рублей, что на 19,2% больше, чем годом ранее.

ВМТП в последний раз выплачивал дивиденды за 2011 год: по 0,14 рубля на обыкновенную акцию.

На годовом собрании 27 июня акционеры порта также избрали совет директоров из семи человек (информация о членах совета директоров не раскрывается) и назначили аудитором на 2025 год ООО "Пачоли".

Акционеры также приняли решение об уменьшении уставного капитала компании.

На данный момент уставный капитал ПАО "ВМТП" составляет 247 031 253,9 рубля, он разделен на 2 470 312 539 обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля.

Уставный капитал будет уменьшен на 1 259 152,7 рубля путем погашения обыкновенных акций, выкупленных у акционеров, в количестве 12 591 527 штук номинальной стоимостью 10 копеек каждая.

"В результате погашения обыкновенных акций общества уставный капитал ПАО "ВМТП" составит 245 772 101,2 рубля, количество размещенных акций ПАО "ВМТП" - 2 457 721 012 штук", - говорится в сообщении.

Производственные мощности ВМТП расположены на 15 причалах.

В отчете ВМТП говорится, что 68,3778% акций стивидора владеет ООО "М-Порт" (Москва), которое, в свою очередь, принадлежит ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO): 50,01% - напрямую, 49,99% - через АО "Порт-Актив" (Москва). Еще 28,4579% ВМТП находится в собственности ООО "Национальная контейнерная компания" (Москва), единственным владельцем которой, согласно ЕГРЮЛ, является ДВМП.

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В ее распоряжении находится парк контейнеров более 200 тысяч TEU, почти 15 тысяч фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".