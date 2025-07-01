Акционеры FESCO утвердили решение о невыплате дивидендов за 2024 год

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (головная компания группы FESCO) на годовом собрании, проходившем в очно-заочной форме, утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2024 год, сообщила компания.

Также акционеры FESCO избрали совет директоров из девяти человек и утвердили новую редакцию устава.

ПАО "ДВМП" последний раз выплачивало дивиденды по итогам 2002 года.

Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП), интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В ее распоряжении находится парк контейнеров более 200 тыс. TEU, почти 15 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".