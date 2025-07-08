BP изучит возможность реконструкции гигантских нефтяных месторождений в Ливии

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - BP plc подписала меморандум о взаимопонимании с Национальной нефтяной корпорацией Ливии (NOC) с целью оценки возможностей повторного освоения зрелых гигантских нефтяных месторождений Сарир и Мессла в бассейне Сирт, включая разведочный потенциал прилегающих районов.

Как сообщает BP, также планируется изучить нетрадиционный нефтегазовый потенциал страны.

Месторождение Сарир было открыто в 1961 году, а Мессла - в 1971 году.

ВР вернулась в Ливию в 2007 году, подписав соглашение о разведке и разделе продукции (EPSA), охватывающий разведочные районы A и B (на суше) и район C (на шельфе) совместно с NOC. Позднее выполнение EPSA было приостановлено в связи с объявлением форс-мажора. В 2022 году Eni приобрела 42,5% в EPSA и взяла на себя функции оператора геологоразведочных работ, при этом BP сохранила за собой 42,5%, а Ливийское инвестиционное управление владеет оставшимися 15%. В 2023 году Eni и BP официально отменили действие форс-мажорных обстоятельств, возобновив геологоразведочные работы на суше.

Власти страны планируют увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей в сутки к 2030 году - превзойдя пик в 1,75 млн б/с, достигнутый во время правления Муаммара Каддафи в 2006 году. В настоящее время Ливия добывает около 1,3 млн б/с, в 2024 году показатель был на уровне 1,1 млн б/с, свидетельствуют данные ОПЕК.