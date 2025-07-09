Министр ОАЭ объяснил решения ОПЕК+ по добыче и квотам

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ принимают сложные решения о сокращении нефтедобычи, чтобы поддерживать цену, необходимую для инвестиций в будущую добычу, заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи на семинаре, организованном ОПЕК.

Он подчеркнул, что многие страны, в том числе входящие в ОПЕК+, не могут добывать такие же объемы нефти, какие они добывали в прошлом году, и даже прошлом месяце. Поэтому нужны значительные инвестиции, чтобы просто "остаться там, где мы есть".

При этом аль-Мазруи подчеркнул, что речь не идет об инвестициях только в ископаемые топлива, нужно инвестировать и в возобновляемые источники, потому что спрос растет.

Министр заметил, что никто уже не говорит о достижении пика спроса на нефть.

"Вы помните, как мы говорили о пиковом годе? Все эти сценарии исчезли. Никто больше о них не говорит, потому что спрос (постоянно - ИФ) растет", - заметил он, отметив высокую потребность в энергоресурсах со стороны искусственного интеллекта.

Министр также сказал, что ОПЕК+ принимает решения о повышении квот на нефтедобычу, потому что лучше всех понимает потребности рынка.

"Мы понимаем рынок, его потребности и принимаем решения, чтобы удовлетворять потребности рынка", - прокомментировал он, подчеркнув, что ускоренное наращивание квот не привело к дестабилизации.

"У нас есть свои источники данных для понимания рынка", - добавил министр.