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Аналитик Citi прогнозирует подорожание акций Nvidia еще на 20%

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Аналитик Citigroup Inc. Атиф Малик повысил целевую цену для акций Nvidia Corp. до $190 со $180 за бумагу на ожиданиях дальнейшего роста компании в сегменте чипов для технологий искусственного интеллекта.

Акции Nvidia в понедельник подешевели на 0,7% и завершили торги на отметке $158,24 за бумагу. Новый прогноз Citi предусматривает их рост примерно на 20% с текущих показателей.

С начала года капитализация компании повысилась на 17,8%, до $3,86 трлн.

По мнению Малика, мировой рынок микрочипов, которые используются в дата-центрах, обслуживающих работу технологий искусственного интеллекта, к 2028 году достигнет $563 млрд. Предыдущий прогноз предусматривал показатель на уровне $500 млрд.

С другой стороны, эксперт указал на потенциальные риски для бизнеса Nvidia в случае введения запрета на поставки ИИ-чипов в страны Юго-Восточной Азии. На прошлой неделе СМИ писали, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность ограничений на экспорт продвинутых чипов для ИИ в Таиланд и Малайзию, чтобы предотвратить их последующую пересылку в Китай.

Citigroup Citi Nvidia Дональд Трамп Китай США
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