Инсайдеры Nvidia за год продали акции компании более чем на $1 млрд

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Инсайдеры американской Nvidia Corp. за последние 12 месяцев продали акции компании более чем на $1 млрд, пишет Financial Times.

В том числе в июне они продали бумаги более чем на $500 млн.

Глава Nvidia Дженсен Хуан на прошлой неделе начал продавать акции впервые с сентября. В компании сказали, что все его акции подпадают под заранее структурированную программу торговых операций, в рамках которой установлены цены и даты продажи. Программа была согласована в марте, CEO может до конца года продать 6 млн акций.

Основная часть пакета по-прежнему остается в распоряжении Хуана.

В пятницу бумаги чипмейкера подорожали на 1,8% до рекордных $157,75 за штуку.

Судя по всему, Хуан начал продавать их после пробития уровня в $150 за штуку, отмечает отслеживающая инсайдерские продажи компания VerityData.

Акции Nvidia растут в цене на 0,7% в ходе предварительных торгов в понедельник.