ОДК будет сотрудничать с компанией из КНР в производстве газотурбинного оборудования

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) и китайская компания NEW JCM Group Co., Ltd подписали стратегическое соглашение о сотрудничестве в производстве, поставках и сервисном обслуживании газотурбинного оборудования, сообщили в пресс-службе ОДК.

Соглашение подписано в рамках девятого российско-китайского ЭКСПО.

Стороны договорились о поставках газоперекачивающих агрегатов ОДК с оборудованием китайской компании.

"Соглашение предусматривает возможность локализации производства китайских компонентов на производственных мощностях "ОДК Инжиниринг", а также организации сервисного обслуживания и ремонта газотурбинного оборудования, включая капитальный ремонт газовых турбин зарубежного производства", - заявили в ОДК.

Стороны также обсудили перспективы интеграции китайских редукторов в российские газотурбинные установки.

"Развитие стратегического партнерства с лидерами китайской промышленности - это важный шаг в создании инновационных продуктов для выхода на быстрорастущие рынки Центральной Азии и Ближнего Востока", - сообщил гендиректор "ОДК Инжиниринг" Андрей Воробьев.

В беседе с "Интерфаксом" Воробьев уточнил, что сотрудничество решает прежде всего задачи выхода на международные рынки.

"Главное для нас - выход на международные рынки с совместным (с китайскими производителями - ИФ) продуктом", - отметил он.

Воробьев добавил, что два технологических лидера, Россия и Китай, должны учитывать, что есть рынок БРИКС.

"И на этом рынке мы обязаны предлагать инновационный, конкурентоспособный продукт, чтобы замещать традиционно присутствующее зарубежное оборудование. То есть у нашего сотрудничества хорошие перспективы", - добавил он.

Российско-китайское ЭКСПО проходит в Екатеринбурге 7-10 июля.