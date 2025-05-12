План РФ по выпуску газовых турбин в 2025 г. составляет до 8 ГТЭ-170/ГТЭ-65 и до 2 ГТД-110М

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - В 2025 г. запланирован выпуск до восьми единиц газовых турбин ГТЭ-170/ГТЭ-65 и до двух единиц ГТД-110М, сообщил вице-премьер Александр Новак в своей статье для журнала "Энергетическая политика".

"Для стабильной работы отрасли необходимо обеспечить покрытие спроса электроэнергетики на ГТУ (газотурбинные установки - ИФ) отечественного производства", - отметил Новак.

В 2027-2029 гг. запланирована реализация четырех проектов модернизации ТЭС на 1605 МВт с применением трех ГТД-110М, четырех ГТЭ-170 и двух ГТЭ-65. Всего до 2050 г. намечено ввести в эксплуатацию порядка 45 ГВт новых и модернизированных генерирующих мощностей, преимущественно с применением газотурбинных установок отечественного производства, говорится в статье.

К 2050 г. в РФ будет полностью локализовано производство газовых турбин средней и большой мощностей, солнечных и ветрогенераторов, накопителей энергии и ключевой автоматики. Общая доля отечественных технологий и оборудования в электроэнергетике достигнет 90%, сообщил Новак.

Выпуском турбин ГТЭ-170 и ГТЭ-65 занимаются "Силовые машины". Первая турбина ГТЭ-170 была изготовлена и подготовлена к отгрузке на Каширскую ГРЭС "Интер РАО" в феврале 2025 г.

"Турбины большой мощности, ГТЭ-65, ГТЭ-170, уже превращаются в наш типовой ряд. Мы сейчас работаем над глубоко модернизированной версией ГТЭ-170 где-то на 200-210 МВт", - рассказывал в апреле гендиректор "Силовых машин" Александр Конюхов.

Турбину ГТД-110М производит ОДК (входит в "Ростех"). Первым проектом для этой турбины стала ТЭС "Ударная" в Краснодарском крае, запущенная в эксплуатацию в конце 2024 г.



