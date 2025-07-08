Внебиржевые продажи топлива на экспорт на Петербургской бирже в I полугодии утроились

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Продажи нефтепродуктов на Петербургской бирже в системе электронных торгов внебиржевого рынка (СЭТ ВР), направленные на экспорт, выросли втрое за первое полугодие 2025 года относительно аналогичного периода 2024 года - с 12 до 39 торговых процедур.

Общий объем реализации нефтепродуктов в секции СЭТ ВР за первое полугодие 2025 года тоже утроился - до 435 тыс. тонн против 143 тыс. тонн за первое полугодие 2024 года.

Лидерами по объему реализованных нефтепродуктов в СЭТ ВР стали: кокс нефтяной анодный (120 тыс. тонн), топливо для реактивных двигателей ТС-1 (91 тыс. тонн), дизельное топливо (89,5 тыс. тонн).

"СЭТ ВР с возможностью кастомизации площадки для каждой компании зарекомендовала себя как надежный инструмент экспортной реализации нефтепродуктов", - приводятся в сообщении слова вице-президента Петербургской биржи Алексея Доценко. Он также отметил стабильность проведения процедур и существенное увеличение объемов реализации, которые свидетельствуют о востребованности системы и высоком уровне доверия к ней участников торгов.