Количество созданных в РФ компаний в I полугодии сократилось на 23%

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Количество коммерческих организаций, внесенных в госреестр РФ как вновь созданные, в первом полугодии 2025 года составило 87,2 тыс., что на 23,4% меньше, чем в первом полугодии 2024 года (113,8 тыс.), следует из данных на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.

В то же время количество коммерческих организаций, прекративших деятельность в связи с решением компаний о ликвидации, в первом полугодии 2025 года составило 12,8 тыс., что на 18,4% меньше, чем в первом полугодии 2024 года (15,7 тыс.).

В том числе количество компаний, прекративших деятельность в первом полугодии 2025 года в связи с ликвидацией в порядке банкротства, уменьшилось в сравнении с аналогичным периодом 2024 года на 8,4% - до 2 667.

Число компаний, деятельность которых прекратилась в связи с исключением из госреестра по решению ФНС, в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года выросло на 30,3%, до 117 тыс. с 89,8 тыс.

Налоговые органы на постоянной основе проводят работу по исключению из ЕГРЮЛ недействующих юрлиц (в течение 12 месяцев не представивших отчетности и не осуществлявших банковских операций), компаний с недостоверными сведениями.

Среди исключенных налоговиками из ЕГРЮЛ в первом полугодии 2025 года компаний как недействующие были исключены 18% (21,5 тыс., снижение к прошлогоднему показателю на 0,7%), в связи с недостоверными сведениями - 51% (59,4 тыс., рост на 2,5%).

Из ЕГРЮЛ в связи с решением учредителей субъектов малого или среднего предпринимательства о прекращении деятельности в первом полугодии 2025 года были исключены 15 тыс. юрлиц, что на 47,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года (10,2 тыс.)

Количество компаний, прекративших деятельность в связи с реорганизацией, в первом полугодии 2025 года увеличилось по сравнению с первым полугодием 2024 года на 44,1%, до 2 903. Также выросло количество компаний, созданных в результате реорганизации: за первые шесть месяцев 2025 года таким образом было зарегистрировано 925 компаний, что на 19,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

По всем основаниям в первом полугодии 2025 года прекращена деятельность 132,7 тыс. компаний, что на 23,4% больше, чем в первом полугодии 2024 года (107,5 тыс.).

Согласно данным ФНС, общее количество действующих коммерческих компаний, сведения о которых содержатся в едином госреестре, в первом полугодии 2025 года уменьшилось на 1,7% - до 2,579 млн с 2,623 млн (на 1 июля 2025 года снижение г/г на 1,5%).

Общее количество юрлиц, сведения о которых содержатся в госреестре, в первом полугодии 2025 года уменьшилось на 1,4%, до 3,187 млн.