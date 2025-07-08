Поиск

Количество созданных в РФ компаний в I полугодии сократилось на 23%

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Количество коммерческих организаций, внесенных в госреестр РФ как вновь созданные, в первом полугодии 2025 года составило 87,2 тыс., что на 23,4% меньше, чем в первом полугодии 2024 года (113,8 тыс.), следует из данных на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.

В то же время количество коммерческих организаций, прекративших деятельность в связи с решением компаний о ликвидации, в первом полугодии 2025 года составило 12,8 тыс., что на 18,4% меньше, чем в первом полугодии 2024 года (15,7 тыс.).

В том числе количество компаний, прекративших деятельность в первом полугодии 2025 года в связи с ликвидацией в порядке банкротства, уменьшилось в сравнении с аналогичным периодом 2024 года на 8,4% - до 2 667.

Число компаний, деятельность которых прекратилась в связи с исключением из госреестра по решению ФНС, в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года выросло на 30,3%, до 117 тыс. с 89,8 тыс.

Налоговые органы на постоянной основе проводят работу по исключению из ЕГРЮЛ недействующих юрлиц (в течение 12 месяцев не представивших отчетности и не осуществлявших банковских операций), компаний с недостоверными сведениями.

Среди исключенных налоговиками из ЕГРЮЛ в первом полугодии 2025 года компаний как недействующие были исключены 18% (21,5 тыс., снижение к прошлогоднему показателю на 0,7%), в связи с недостоверными сведениями - 51% (59,4 тыс., рост на 2,5%).

Из ЕГРЮЛ в связи с решением учредителей субъектов малого или среднего предпринимательства о прекращении деятельности в первом полугодии 2025 года были исключены 15 тыс. юрлиц, что на 47,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года (10,2 тыс.)

Количество компаний, прекративших деятельность в связи с реорганизацией, в первом полугодии 2025 года увеличилось по сравнению с первым полугодием 2024 года на 44,1%, до 2 903. Также выросло количество компаний, созданных в результате реорганизации: за первые шесть месяцев 2025 года таким образом было зарегистрировано 925 компаний, что на 19,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

По всем основаниям в первом полугодии 2025 года прекращена деятельность 132,7 тыс. компаний, что на 23,4% больше, чем в первом полугодии 2024 года (107,5 тыс.).

Согласно данным ФНС, общее количество действующих коммерческих компаний, сведения о которых содержатся в едином госреестре, в первом полугодии 2025 года уменьшилось на 1,7% - до 2,579 млн с 2,623 млн (на 1 июля 2025 года снижение г/г на 1,5%).

Общее количество юрлиц, сведения о которых содержатся в госреестре, в первом полугодии 2025 года уменьшилось на 1,4%, до 3,187 млн.

ФНС ЕГРЮЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Болгария окончательно получила разрешение ЕС ввести евро с 1 января 2026 года

Болгария окончательно получила разрешение ЕС ввести евро с 1 января 2026 года

Сооснователь Twitter Джек Дорси создал Bluetooth-мессенджер

Сооснователь Twitter Джек Дорси создал Bluetooth-мессенджер

"Соллерс" начал выпуск минивэна Sollers SP7 в Елабуге

Автодилеры ждут снижения авторынка РФ в 2025 году в худшем случае на треть

Автодилеры ждут снижения авторынка РФ в 2025 году в худшем случае на треть

Ответчики попросили суд рассмотреть иск о доле Струкова в ЮГК в закрытом режиме

Минск снизил минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для всех рынков, кроме РФ

Минск снизил минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для всех рынков, кроме РФ

Изъятый у бывших владельцев "Макфы" госпакет в "Челябинскоблгазе" будет приватизирован

В Ереване в офисе "Электрических сетей" Самвела Карапетяна идут обыски

В Ереване в офисе "Электрических сетей" Самвела Карапетяна идут обыски

Brent подешевела до $69,26 за баррель

В России в I полугодии продажи алкоголя упали на 16,1%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6693 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });