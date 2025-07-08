Принят закон об освобождении кооперативов от отчетности по стандартам ЦБ РФ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который освобождает кредитные и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, а также жилищные накопительные кооперативы от обязанности вести бухгалтерский учет по стандартам Банка России.

Документ № 853141-8 был внесен в парламент группой депутатов в феврале.

В тексте принятого закона уточняется, что для освобождения данные кооперативы не должны совмещать свою деятельность с деятельностью иной некредитной финансовой организации. Кооперативы продолжат вести бухгалтерский учет и составлять отчетность по правилам Минфина, а не по нормативным актам Банка России.

В пояснительной записке отмечается, что необходимость переноса сроков перехода кооперативов на учет по стандартам ЦБ ранее возникала из-за отсутствия профильных специалистов и доступного программного обеспечения.

Учитывая некоммерческий характер кооперативов, их деятельность, направленную на финансовую взаимопомощь пайщикам, а также отсутствие внешних инвесторов, отмена требования об использовании нормативных актов Банка России является обоснованной, говорится в пояснительной записке.

Закон вступит в силу с 1 января 2027 г.