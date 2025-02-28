В Думе предложили освободить кооперативы от отчетности по стандартам ЦБ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который освобождает кредитные и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, а также жилищные накопительные кооперативы от обязанности вести бухгалтерский учет по стандартам Банка России.

Документ (№853141-8) размещен в электронной базе данных парламента.

В тексте законопроекта уточняется, что для освобождения данные кооперативы не должны совмещать свою деятельность с деятельностью иной некредитной финансовой организации.

Законопроект предполагает, что кооперативы продолжат вести бухгалтерский учет и составлять отчетность по правилам Минфина, а не по нормативным актам Банка России.

В пояснительной записке отмечается, что необходимость переноса сроков перехода кооперативов на учет по стандартам ЦБ ранее возникала из-за отсутствия профильных специалистов и доступного программного обеспечения.

Учитывая некоммерческий характер кооперативов, их деятельность, направленную на финансовую взаимопомощь пайщикам, а также отсутствие внешних инвесторов, отмена требования об использовании нормативных актов Банка России является обоснованной, говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 г.