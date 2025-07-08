Амурская область просит газ для Благовещенской ТЭЦ на фоне износа оборудования из-за неподходящего угля

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Благовещенская ТЭЦ работает на 125% мощности и испытывает проблемы с износом оборудования из-за использования неподходящего угля, проблему решила бы частичная газификация станции, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

"Практически вся система ЖКХ Амурской области спроектирована на местных бурых углях марки 2БР, которые добываются на территории Амурской области. Главный потребитель - это Благовещенская ТЭЦ, которая потребляет 2 млн 150 тыс. тонн в год этого угля. Единственный производитель - компания "Русский уголь" - постепенно снижает объем добычи", - сказал Орлов, выступая на заседании совета по вопросам газификации при Совете Федерации во вторник.

По его словам, дефицит бурого угля для обеспечения ЖКХ в сезоне 2025-2026 годов составляет 300 тыс. тонн с учетом снижения добычи, а в 2026 году дефицит прогнозируется на уровне 600 тыс. тонн.

"Еще одним фактором, усугубляющим ситуацию, является то, что Минэнерго установило дополнительное задание для Благовещенской ТЭЦ по выработке дополнительно 479 млн кВт.ч электроэнергии. В конечном итоге "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК, входит в "РусГидро" - ИФ), которая управляет Благовещенской ТЭЦ, вынуждена в связи с дефицитом местных бурых углей привозить уголь из Красноярского края, который не соответствует по техническим характеристикам, он обладает абразивностью и высокой теплоотдачей. Это приводит к катастрофически быстрым темпам износа оборудования и ставит под угрозу прохождение отопительного сезона", - заявил Орлов.

Он подчеркнул, что Благовещенск с населением 250 тыс. человек, где 90% подключено к Благовещенской ТЭЦ, может остаться без единственного источника тепла.

"На наш взгляд, единственное правильное решение - это частичная поэтапная газификация Благовещенской ТЭЦ: из четырех котлов, которые сегодня работают, мы предлагаем поэтапно газифицировать два котла. Потребность газа здесь составляет 400 млн кубометров. Таким образом мы сможем уйти от непроектных углей", - добавил губернатор.

Он предложил организовать выездное совещание на ТЭЦ, чтобы участники совета могли оценить ее состояние.

Подсчеты Минэнерго

Директор департамента развития газовой отрасли министерства энергетики РФ Артем Верхов сообщил, что уголь для ТЭЦ добывается с Ерковецкого разреза. И, по подсчетам Минэнерго, наращивание добычи на нем является наиболее дешевым вариантом решения ситуации.

"Всего максимальное потребление Благовещенской ТЭЦ при полном переводе ее на газ это порядка 990 миллионов кубов газа. (...) Для полной газификации Благовещенской ТЭЦ необходимо строительство лупингов на участке магистрального газопровода "Сила Сибири" от Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения до точки подключения в городе Благовещенске. При этом построить надо лупингов порядка 63 километров, общей стоимостью более 24 млрд рублей", - сообщил Верхов.

Ссылаясь на оценку ДГК, он также добавил, что на реконструкцию котлоагрегатов при таком сценарии необходимо затратить порядка 12,9 млрд рублей (вместе с затратами "Газпрома" на лупинги этот вариант оценивается в 37 млрд рублей).

В случае расширения добычи (доразведка месторождения, реконструкция системы золоулавливания) затраты "Русского угля" и ДГК оцениваются в 14,3 млрд рублей. Верхов предложил еще один вариант - заменить марочный состав угля, смешав бурые и каменные угли, но такой инвестпроект оценивается в 76 млрд рублей.

"При текущей оценке, которую мы сделали, получается, что экономичнее остаться на текущем разрезе, на текущем марочном угле, с точки зрения экономики, киловатт-часов и гигакалорий. Но, как Василий Александрович (Орлов - ИФ) предлагает, мы готовы дальше этот вопрос обсуждать, в том числе, возможный поиск и замену других углей, возможно, найдем альтернативные варианты, чтобы снизить стоимость модернизации всей станции", - резюмировал Верхов.

Генкомпания скептична

Генеральный директор ДГК Сергей Иртов поддержал губернатора Амурской области, отметив, что необходимо выехать на станцию и осмотреть ее. Комментировать возможность увеличения добычи он не стал, однако подчеркнул, что скорость реализации проекта и затраты оценивает гораздо выше.

"Мы катастрофически за последние три года довели оборудование до его сниженных параметров. При взаимодействии с "Газпромом" наша позиция следующая. Газ не замещает уголь в полном объеме. Газ является одновременным топливом. То есть мы готовы будем сжигать его максимально в зимний период, а те объемы, которые будут доступны, мы будем вести в режиме газоугольном, что существенно улучшит и состояние оборудования. (Нам нужно - ИФ) выйти на реконструкцию, у нас сейчас котел один, это порядка девяти месяцев (на ремонт - ИФ), его нужно будет исключать из работы, в условиях дефицита очень сложно. И отсрочка принятия решения вправо еще больше усугубит ситуацию. Резервов нет", - заявил он.

Газ есть, но тот, который заказан

Заместитель начальника департамента ПАО "Газпром" Олег Мелехин, комментируя выступления, сообщил, что программа газификации Амурской области разработана в 2020 году и актуализирована в 2022 году. Тогда регион заявлял о потребности 12,3 млн кубометров газа для одной котельной. И новые объемы, о которых заявляет регион - до 990 млн кубометров - в газопроводе не учтены.

"Если "Газпром" отказал в доступе, мы можем повторно, конечно, рассмотреть, но есть определенные требования к компонентному составу газа, и в том числе у нас есть ограничения инфраструктурные. То есть магистральный провод "Сила Сибири" рассчитывался под транспортировку объемов газа, которые заявлялись в определенный момент", - сказал он, отметив, что инвестиционный процесс в "Газпроме" длинный, решение вопроса региона может занять не менее четырех лет.

Мелехин поддерживает предложение Минэнерго рассмотреть вопрос оставления ТЭЦ на угле.

Орлов, подытоживая беседу, отметил, что позиция "Газпрома" ему "давно известна". В связи с этим он попросил Минэнерго снизить задание по выработке электроэнергии.

"Я "не наезжаю" на "Газпром", "Газпром" для нас стратегический партнер и много делает полезного. Но я хочу, чтобы коллеги из "Газпрома" тоже услышали: мы сейчас просим не себе, мы просим обеспечить население услугами, которые по-другому обеспечить нельзя, потому что позиция Минэнерго о том, что надо развивать уголь и добычу, не проработана до конца. (...) Мы можем потерять ТЭЦ, единственную для города с населением 240 тысяч, я что, шутки сейчас шучу по-вашему? Мы три года бьемся в эти двери, "Газпром" нам говорит "газа нет", Минэнерго увеличенную ставит задачу, что делать-то будем дальше?", - спросил Орлов.

"Для информации, уважаемые сенаторы, через "Силу Сибири" в сутки прокачиваются 100 млн кубометров газа, мы сейчас говорим о (потребности первого этапа газификации ТЭЦ - ИФ) 400 млн кубометров газа в год. Это все, что надо знать о возможностях и приоритетах", - подчеркнул губернатор.

Как сообщалось, на ПМЭФ-2025 "РусГидро", власти Амурской области и власти Благовещенска подписали соглашение о возможности поэтапной газификации Благовещенской ТЭЦ.

Благовещенская ТЭЦ была введена в эксплуатацию в 1976 г. Электрическая мощность электростанции составляет 404 МВт, тепловая - 1005,6 Гкал/ч. В качестве топлива используется бурый уголь.