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Жители самого западного города России получат газ в сентябре

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Правительство Калининградской области ожидает начала подачи природного газа жителям Балтийска, самого западного города России, в сентябре, сообщил на прямой линии губернатор Алексей Беспрозванных.

"Мы полностью обследовали газопровод и газораспределительную станцию. Я выделил дополнительные средства, чтобы провести все необходимые работы. На сегодняшний день строительство (газораспределительной - ИФ) станции полностью завершено. Мы сегодня получаем разрешительные документы на то, чтобы газ как можно быстрее появился в трубе. Запуск газа будет в два этапа. Я думаю, что это ориентировочно - сентябрь, первый этап", - сказал он.

По его словам, жители, дома которых не будут подключены к газу на первом этапе, получат его позже, в 2026 году, так как это связано с переводом на "голубое топливо" угольных котельных.

Губернатор отметил, что газификация самого западного города страны связана с готовностью газораспределительной станции в поселке Черепаново. Объект уже завершен. Осталось решить технические вопросы, связанные с обеспечением безопасности работы газопровода.

Также в Балтийске завершено строительство трех новых газовых котельных, которые станут основными объектами системы городского теплоснабжения.

Газификация Балтийска связана с давней проблемой строительства магистрального газопровода. Объект стоимостью 1,1 млрд рублей должен был быть построен и сдан в эксплуатацию в 2015 году. Он был построен практически полностью, но не сдан. Этот процесс был остановлен в связи с отставкой двух министров строительства региона и главы администрации Балтийска.

Затем строительство возобновилось, но с серьезными проблемами. Потребовалась экспертиза технического состояния объекта, причем поиск подрядчика для ее проведения затянулся.

Затем министерству строительства области пришлось корректировать документацию для контракта на завершение работ по запуску газопровода. Контакт на эти работы выиграл действующий подрядчик ООО "АСУ ПРО" из Оренбурга.

Власти обещали ввести газопровод в эксплуатацию осенью, а затем в декабре 2023 года. Потом срок был перенесен на сентябрь 2024 года, а затем - на осень 2025 года.

Балтийск Черепаново Алексей Беспрозванных Калининградская область
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