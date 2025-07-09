Merck близка к покупке британской Verona Pharma с оценкой в $10 млрд

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Merck & Co. близка к заключению сделки по покупке британской биотехнологической Verona Pharma с оценкой на уровне $10 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По их словам, Merck выплатит по $107 за каждую американскую депозитарную акцию (ADS) Verona, что на 23% выше цены этих бумаг на закрытие рынка во вторник.

Переговоры между компаниями находятся на продвинутой стадии, о сделке может быть объявлено уже в среду.

Она станет крупнейшей для Merck с момента покупки в 2023 году компании Prometheus Biosciences за $10,8 млрд.

Verona специализируется на препаратах от респираторных заболеваний.