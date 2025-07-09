Merck купит британскую Verona Pharma за $10 млрд

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Merck & Co. покупает британскую биотехнологическую Verona Pharma за $10 млрд, сообщает Merck.

Покупатель выплатит по $107 за каждую американскую депозитарную акцию (ADS) Verona, что на 23% выше цены этих бумаг на закрытие рынка во вторник.

Закрытие сделки ожидается в четвертом квартале 2025 года.

Это крупнейшая сделка для Merck с момента покупки в 2023 году компании Prometheus Biosciences за $10,8 млрд.

Verona специализируется на препаратах от респираторных заболеваний.

Ее котировки подскочили на 20,5% на предварительных торгах на бирже Nasdaq в среду, до $104,66 за штуку.