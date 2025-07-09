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Турция повысила налоги на вклады и доходы от инвестиций

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Турецкие власти повысили налог на доходы по вкладам и паевым инвестиционным фондам, номинированным в лирах, с целью сокращения дефицита бюджета, передает Bloomberg.

В соответствии с президентским указом налог на доходы по вкладам сроком до шести месяцев увеличен до 17% с 15%, на депозиты до года - до 15% с 12%. Доходы от паевых фондов (за исключением акционерных и венчурных) теперь облагаются по ставке 17,5% вместо 15%.

Инвестиционный директор Ata Portfoy Батухан Озсахин назвал повышение налогов неожиданным, а глава Osmanli Portfoy Мехмет Герз предположил, что мера может подтолкнуть вкладчиков инвестировать в акции.

Дефицит бюджета Турции за пять месяцев 2025 года достиг 650 млрд лир ($16 млрд), увеличившись на 38% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. В том числе расходы выросли на 44% из-за увеличения выплат по госдолгу.

Правительство ожидает, что годовой дефицит составит 1,93 трлн лир. В среднесрочной перспективе дефицит таргетируется на уровне 3,1% ВВП.

Курс лиры с начала года упал на 11,7%, тогда как турецкий фондовый индекс BIST 100 за этот период прибавил 2,5%.

Правительство Турция
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